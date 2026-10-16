Навіть застарілі плями зникнуть за 5 хвилин: ось як почистити матрац

Коли ви востаннє чистили свій матрац від плям, чи просто освіжували його? Враховуючи те, що практично третину свого життя люди проводять у ліжку, не дивно, що з часом на перинах починають з'являтися плями.

За кілька років постійного використання колись білосніжний матрац може стати жовтуватим – піт залишає складні плями, позбутися яких зазвичай непросто, пише Martha Stewart. Втім, зробити це все ж можливо.

Як почистити матрац від плям?

Зазвичай на матраці з'являються саме жовті чи світло-коричневі плями – це сліди від поту. Але навіть якщо ви не пітнієте під час сну, вночі шкіра виробляє натуральні жири, що переносяться на простирадла, а згодом – і на матрац.

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Для того, аби його почистити, потрібно:

пропилососьте матрац, аби видалити волосся, пил та частинки відмерлої шкіри;

змішайте трохи мийного засобу з водою;

занурте ганчірку для чищення у піну, а тоді добре відіжміть її. Промокніть нею пляму;

працюйте ззовні всередину, аби не розтерти пляму;

промокніть пляму чистою вологою ганчіркою;

дайте матрацу повністю просохнути на повітрі.

А ось для видалення застарілих жовтих плям варто скористатися харчовою содою – вологу ділянку з плямою слід посипати содою та залишити її так принаймні на годину. Після цього слід пройтися по ділянці порохотягом.

Зважайте, що застарілі плями можуть освітлитися після миття, але не зникнути повністю.

Ще один поширений тип плям на матраці – це плями від сечі. В цьому випадку діяти потрібно швидко, адже з часом запах не зникає, а лише стає сильнішим, адже сеча просочується у матрац. Працювати потрібно від зовнішніх країв плями до центру.

Не можна сильно терти пляму – це лише пошкодить тканину. Спершу до плями слід прикласти суху тканину, аби витягнути якомога більше вологи. Найкраще буде скористатися спеціальним засобом для очищення оббивки від сечі: в ньому є спеціальні ферменти, що допомагають нейтралізувати запах.

Після цього засіб слід зняти невеликою кількістю води та чистою ганчіркою. Посипте уражену ділянку харчовою содою та залиште її на плямі, поки та повністю не висохне – сода вбере запах.

Дайте матрацу просохнути на повітрі.