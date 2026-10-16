Через несколько лет постоянного использования некогда белоснежный матрас может пожелтеть – пот оставляет сложные пятна, избавиться от которых обычно непросто, пишет Марта Стюарт. Впрочем, сделать это все же возможно.

Как очистить матрас от пятен?

Обычно на матрасе появляются именно желтые или светло-коричневые пятна – это следы от пота. Но даже если вы не потеете во время сна, ночью кожа выделяет естественные жиры, которые попадают на простыни, а впоследствии – и на матрас.

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Чтобы почистить матрас, нужно:

пропылесосить матрас, чтобы удалить волосы, пыль и частицы омертвевшей кожи;

смешайте немного моющего средства с водой;

окуните тряпку для чистки в пену, а затем хорошо отожмите ее. Промокните ею пятно;

работайте от края к центру, чтобы не растереть пятно;

промокните пятно чистой влажной тряпкой;

дайте матрасу полностью высохнуть на воздухе.

А вот для удаления застарелых желтых пятен стоит воспользоваться пищевой содой – влажный участок с пятном следует посыпать содой и оставить так как минимум на час. После этого следует пройтись по участку пылесосом.

Имейте в виду, что застарелые пятна могут осветлиться после стирки, но не исчезнуть полностью.

Еще один распространенный тип пятен на матрасе – это пятна от мочи. В этом случае действовать нужно быстро, ведь со временем запах не исчезает, а только усиливается, поскольку моча впитывается в матрас. Работать нужно от внешних краев пятна к центру.

Нельзя сильно тереть пятно – это только повредит ткань. Сначала к пятну следует приложить сухую ткань, чтобы вытянуть как можно больше влаги. Лучше всего воспользоваться специальным средством для очистки обивки от мочи: в нем содержатся специальные ферменты, помогающие нейтрализовать запах.

После этого средство следует удалить небольшим количеством воды и чистой тряпкой. Посыпьте пораженный участок пищевой содой и оставьте ее на пятне, пока оно полностью не высохнет – сода впитает запах.

Дайте матрасу просохнуть на воздухе.