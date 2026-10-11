Жалюзі не потрібно буде мити місяцями: елементарний засіб відштовхує пил

Пил на жалюзі з'являється неймовірно швидко – а прибирати його непросто. На щастя, один засіб, який легко готується вдома, може захистити їх на місяці.

Прибирати пил, що збирається на жалюзі, непросто – для цього потрібно ретельно протирати кожну деталь. І часто робити це доводиться щотижня, що суттєво затягує прибирання, пише Express.

Як захистити жалюзі від пилу?

Серветки для сушильних машин – це, виявляється, неймовірно дієвий засіб проти пилу на жалюзі, і він працює значно краще, ніж звичайні щітки з пір'я. Після одного такого протирання ламелі залишатимуться чистими аж місяць.

І головна перевага полягає в тому, що такий засіб не просто збирає бруд, але й заважає йому осідати повторно. А ось щітка з пір'я просто переганяє пил з місця на місце, але не прибирає його з поверхні.

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Секрет полягає у структурі матеріалу: якщо роздивитися серветку, вона є напівпрозорим плетивом волокон з трохи шорсткою фактурою – і саме ця шорсткість причеплює до себе частки пилу та утримує їх, а не розмазує по поверхні. Але є ще один нюанс, і він стосується статики. Серветка залишає на ламелі позитивний електричний заряд, і він відштовхує пил та не дає йому осідати знову.

Для того, аби почистити жалюзі якісно, потрібно використати будь-яку серветку для сушарки, але спершу регулювальну ручку потрібно повернути так, аби один бік жалюзі повністю розкрився. Витріть його серветкою.

Після цього ручку потрібно провернути у протилежний бік та повторити процедуру. Після цього жалюзі виставляють горизонтально. Зрештою їх варто зібрати вгорі та протерти ще й у такому положенні.