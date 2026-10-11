Убирать пыль, скапливающуюся на жалюзи, непросто – для этого нужно тщательно протирать каждую деталь. И часто это приходится делать каждую неделю, что значительно затягивает уборку, пишет Express.

Как защитить жалюзи от пыли?

Салфетки для сушильных машин – это, оказывается, невероятно эффективное средство против пыли на жалюзи, и оно работает значительно лучше, чем обычные щетки из перьев. После одного такого протирания ламели останутся чистыми целый месяц.

И главное преимущество заключается в том, что такое средство не просто собирает грязь, но и препятствует ее повторному оседанию. А вот щетка из перьев просто перемещает пыль с места на место, но не удаляет ее с поверхности.

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Секрет заключается в структуре материала: если присмотреться к салфетке, она представляет собой полупрозрачное плетение волокон с немного шероховатой фактурой – и именно эта шероховатость притягивает к себе частицы пыли и удерживает их, а не размазывает по поверхности. Но есть еще один нюанс, и он касается статики. Салфетка оставляет на ламеле положительный электрический заряд, и он отталкивает пыль и не дает ей оседать снова.

Чтобы качественно почистить жалюзи, нужно использовать любую салфетку для сушилки, но сначала необходимо повернуть регулировочную ручку так, чтобы одна сторона жалюзи полностью раскрылась. Протрите ее салфеткой.

После этого ручку нужно повернуть в противоположную сторону и повторить процедуру. Затем жалюзи выставляют в горизонтальное положение. В заключение их следует собрать вверху и протереть еще и в таком положении.