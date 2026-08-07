Достатньо 5 хвилин: як помити лисички, щоб не хрустів пісок на зубах

Влітку грибники знаходять в лісі велику кількість лисичок, які часто використовують для приготування різноманітних страв. Рецептів існує чимало, проте для того, щоб гриби добре смакували, їх потрібно добре і правильно помити.

Ретельне очищення та миття грибів є необхідністю, оскільки гриб має зябра під капелюшком, а вони містять чимало домішків - бруд, пісок чи мох, пише Interia Kobieta.

Як правильно мити лисички?

Якщо зібрано в кошику чимало лисичок, то частину з них можна відкласти для сушіння. Проте у такому разі мити їх не можна – краще почистити акуратно ножем чи щіткою, яка очистить бруд між зябрами. Процес хоч і трудомісткий, але важливий для збереження смаку та якості грибів.

Перед сушінням лисички мити не можна під проточною водою, оскільки гриби швидко вберуть рідину. Через зайву вологу вони довго сохнуть, темніють, втрачають свій природний аромат і можуть просто зіпсуватися чи запліснявіти ще в процесі сушіння.



Гриби обов'язково потребують миття / Фото Pexels

Та якщо лисички використовуються для приготування страв – мити їх під проточною водою можна. Під час готування зайва вода з грибів випарується.

Досвідчені господині користуються одним трюком, який очищає лисички від усього бруду за 5 хвилин. Потрібно покласти їх у глибоку миску, додати столову ложку солі, а тоді залити теплою водою.

Далі треба все добре перемішати руками й зачекати 5 хвилин. За цей час бруд осяде на дно миски, тож гриби стануть чистими і придатними для подальшого приготування.

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Коли йти до лісу по гриби?

Грибники кажуть, що ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.

Гриби варто збирати рано вранці у менш прохідних стежках, враховуючи симбіоз різних видів з деревами. Підберезники ростуть біля сосен, дубів чи грабів, а жовтий боровик росте поруч з модринами.