Тщательная очистка и промывка грибов – это необходимость, поскольку у гриба под шляпкой находятся пластинки, а в них скапливается немало примесей – грязь, песок или мох, пишет Interia Kobieta.

Как правильно мыть лисички?

Если в корзине собрано немало лисичек, то часть из них можно отложить для сушки. Однако в таком случае мыть их нельзя – лучше аккуратно очистить ножом или щеткой, которая удалит грязь между жабрами. Процесс хоть и трудоемкий, но важен для сохранения вкуса и качества грибов.

Перед сушкой лисички нельзя мыть под проточной водой, поскольку грибы быстро впитают жидкость. Из-за лишней влаги они долго сохнут, темнеют, теряют свой естественный аромат и могут просто испортиться или заплесневеть еще в процессе сушки.



Грибы обязательно нужно мыть / Фото Pexels

Но если лисички используются для приготовления блюд – мыть их под проточной водой можно. Во время приготовления лишняя вода из грибов испарится.

Опытные хозяйки пользуются одним трюком, который очищает лисички от всей грязи за 5 минут. Нужно положить их в глубокую миску, добавить столовую ложку соли, а затем залить теплой водой.

Далее нужно все хорошо перемешать руками и подождать 5 минут. За это время грязь осядет на дно миски, поэтому грибы станут чистыми и пригодными для дальнейшего приготовления.

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Когда отправляться в лес за грибами?

Грибники говорят, что идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага влияет на их быстрый рост и формирование плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.

Грибы стоит собирать рано утром на менее проходных тропинках, учитывая симбиоз различных видов с деревьями. Подберезовики растут возле сосен, дубов или грабов, а желтый боровик – рядом с лиственницами.