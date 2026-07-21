Знімати з вікна не потрібно: як швидко і просто помити москітні сітки
Москітні сітки добре захищають оселю від комах, пилу та дрібного сміття, але з часом і самі сильно забруднюються. На них накопичується пил, павутиння та залишки комах, тому їх потрібно регулярно очищати.
Зробити це можна навіть не знімаючи сітку з вікна, розповідають Лайфхаки 24.
Як помити москітну сітку, не знімаючи її?
Якщо сітка забруднена несильно, достатньо теплої води з кількома краплями рідкого мила або засобу для миття посуду.
Змочіть у розчині м'яку губку та акуратно протріть сітку. Потім повторіть процедуру чистою водою, щоб змити залишки мийного засобу.
Щоб не носити таз із водою, можна перелити мильний розчин у пляшку з розпилювачем. Просто розпилюйте його на сітку та протирайте губкою.
Якщо сітку давно не мили, допоможе розчин із соди та оцту. Для цього в 1 літрі води розчиніть 100 мілілітрів оцту та 2 столові ложки соди. Перелийте суміш у пульверизатор, нанесіть на сітку та залиште на 15 – 20 хвилин.
Москітну сітку можна помити, не знімаючи її / Фото Pinterest
Перед початком прибирання варто застелити підлогу під вікном ганчіркою або клейонкою, щоб захистити її від бруду. Після цього протріть сітку вологою губкою, видаляючи забруднення та залишки розчину, а потім ще раз пройдіться чистою вологою тканиною.
Під час очищення використовуйте лише м'яку губку або серветку. Жорсткі щітки можуть пошкодити сітку та скоротити термін її служби.