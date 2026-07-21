Сделать это можно даже не снимая сетку с окна, рассказывают "Лайфхаки 24".

Как помыть москитную сетку, не снимая ее?

Если сетка загрязнена несильно, достаточно теплой воды с несколькими каплями жидкого мыла или средства для мытья посуды.

Смочите в растворе мягкую губку и аккуратно протрите сетку. Затем повторите процедуру чистой водой, чтобы смыть остатки моющего средства.

Чтобы не носить таз с водой, можно перелить мыльный раствор в бутылку с распылителем. Просто распылите его на сетку и протрите губкой.

Если сетку давно не мыли, поможет раствор из соды и уксуса. Для этого в 1 литре воды растворите 100 миллилитров уксуса и 2 столовые ложки соды. Перелейте смесь в пульверизатор, нанесите на сетку и оставьте на 15–20 минут.

Москитную сетку можно помыть, не снимая ее / Фото Pinterest

Перед началом уборки стоит застелить пол под окном тряпкой или клеенкой, чтобы защитить его от грязи. После этого протрите сетку влажной губкой, удаляя загрязнения и остатки раствора, а затем еще раз пройдитесь чистой влажной тканью.

Во время очистки используйте только мягкую губку или салфетку. Жесткие щетки могут повредить сетку и сократить срок ее службы.