Полийте бруківку цим домашнім розчином: бур'яни зникнуть без хімікатів

Досить часто між бруківкою росте мох та бур’яни. Щоб їх вивести можна обійтися навіть без гербіцидів, оскільки є кілька домашніх засобів, які добре працюють.

Бур’яни дуже псують вигляд ландшафтного дизайну, тому варто скористатися відповідними способами, які ефективні й безпечні, пише Wprost Dom.

Як вивести бур’яни з ділянки?

У проміжках між бруківкою дуже легко починає проростати насіння. Пил, пісок та органічні залишки створюють родючий ґрунт після дощу, тому там проростають трави, подорожники, кульбаби чи мох.

Садівники радять виводити в цих ділянках одразу молоді рослини, бо якщо вони розвинуть кореневу систему, позбутися їх буде набагато складніше.

Окріп

Висока температура окропу пошкоджує клітини рослини, тож після обробки вони одразу в’януть. Через день сухі бур’яни можна прибрати зі щілин. Як альтернативу можна використовувати воду після варіння картоплі чи макаронів.



Окріп найкраще виводить бур'яни / Фото Pexels

Харчова сода

Соду можна розсипати у щілини або ж розчинити столову ложку у літрі води й обприскати нею забруднені ділянки. Сода корисна тим, що створює середовище менш сприятливе для проростання насіння. Проте обробку потрібно проводити кожен раз після опадів.

Механічне видалення

Для результативності радять поєднати термічну обробку з механічним видаленням бур’янів. Після обробки окропом рослини потрібно видалити спеціальним ножем для прополювання.

Також радять скористатися мийкою високого тиску. Вона не лише видаляє мох, але й стійкий бруд. Після такої обробки щілини потрібно заповнити піском, що запобігає проростанню нових бур’янів.

Важливо пам’ятати про профілактику, оскільки постійне підмітання бруківки знижує потенціал проростання насіння. Молоді паростки видаляються за хвилину, а старі бур’яни потребують більшого й частішого втручання.