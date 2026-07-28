Сорняки очень портят вид ландшафтного дизайна, поэтому следует воспользоваться соответствующими способами, которые эффективны и безопасны, пишет Wprost Dom .

Как вывести сорняки из участка?

В промежутках между брусчаткой очень легко начинают прорастать семена. Пыль, песок и органические остатки создают плодородную почву после дождя, поэтому там прорастают травы, подорожники, одуванчики или мох.

Садоводы советуют выводить в этих участках сразу молодые растения, потому что если они разовьют корневую систему, избавиться от них будет гораздо сложнее.

кипяток

Высокая температура кипятка повреждает клетки растения, поэтому после обработки они сразу увядают. Через день сухие сорняки можно убрать из щелей. В качестве альтернативы можно использовать воду после варки картофеля или макарон.



Кипяток лучше всего выводит сорняки / Фото Pexels

Пищевая сода

Соду можно рассыпать в щели или же растворить столовую ложку в литре воды и опрыскать ею загрязненные участки. Сода полезна тем, что создает среду менее благоприятную для прорастания семян. Однако обработку следует проводить каждый раз после осадков.

Механическое удаление

Для результативности советуют соединить термическую обработку с механическим удалением сорняков. После обработки кипятком растения нужно удалить специальным ножом для пропалки.

Также советуют воспользоваться мойкой высокого давления. Она не только удаляет мох, но и стойкую грязь. После такой обработки щели нужно заполнить песком, что предотвращает прорастание новых сорняков.

Важно помнить о профилактике, поскольку постоянное подметание брусчатки снижает потенциал прорастания семян. Молодые побеги удаляются через минуту, а старые сорняки нуждаются в большем и более частом вмешательстве.