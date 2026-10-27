Кроти покинуть подвір'я навіть взимку: повторіть один простий крок

У холодну пору року кроти не впадають у сплячку та продовжують псувати газон і грядки свіжими купами землі. Прогнати підземного мешканця з ділянки допоможуть прості підручні засоби та гуманні хитрощі.

Кроти не впадають у зимову сплячку та мешкають у тунелях приблизно на 50 – 60 сантиметрів нижче рівня промерзання ґрунту, пише Wieści Rolnicze. За м'якої погоди вони виходять шукати їжу, тому на газонах і грядках з'являються нові свіжі горбки, найчастіше вранці.

Чим відлякати крота за допомогою народних методів?

Підземні тварини мають дуже гострий слух і чутливі до запахів чи вібрацій. Змусити непроханого гостя залишити ділянку можна гуманними способами:

Звукові відлякувачі. Забийте на ділянці кілька металевих кілків і закріпіть на них порожні алюмінієві банки або скляні пляшки. Вітер розгойдуватиме їх, створюючи шум і вібрацію у землі.

Забийте на ділянці кілька металевих кілків і закріпіть на них порожні алюмінієві банки або скляні пляшки. Вітер розгойдуватиме їх, створюючи шум і вібрацію у землі. Засоби з різким запахом. Покладіть безпосередньо у кротовину шматочок лимона й кілька зубчиків часнику, шматок риби або трохи котячої чи собачої шерсті. Також у хід можна налити розведений оцет або суміш сколотин із сироваткою.



Кроти здатні з'являтися на ділянці навіть взимку / Фото Pinterest

Які професійні засоби захистять сад?

Якщо підручні методи не допомогли, у садівничих магазинах можна підібрати спеціальні рішення:

Пристрої, які генерують відлякувальні звуки та вібрації. Пастки для живого відлову, щоб обережно спіймати тварину й випустити її подалі від саду. Спеціальні сітки, які вкопують у землю, перекриваючи кротам доступ до поверхні.

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Як позбутися кротів за допомогою кухонного засобу?

Відлякати шкідників можна й шляхом зменшення їхньої кормової бази на ділянці. Для цього приготуйте розчин, який позбавить ґрунт личинок комах:

Розведіть 2 столові ложки засобу для миття посуду в 1 літрі води кімнатної температури.

Помірно полийте сумішшю ділянки навколо кротовин.

Пам'ятайте, що поливати землю треба ощадливо: мильний розчин може пошкодити коріння рослин і газон. Для захисту саду поєднуйте цей спосіб із доглядом за ґрунтом, адже такий мильний розчин швидко позбавляє підземного мешканця основного корму.