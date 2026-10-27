Кроти покинуть подвір'я навіть взимку: повторіть один простий крок

Кроти можуть надокучати навіть взимку / Фото Pexels
У холодну пору року кроти не впадають у сплячку та продовжують псувати газон і грядки свіжими купами землі. Прогнати підземного мешканця з ділянки допоможуть прості підручні засоби та гуманні хитрощі.
Кроти не впадають у зимову сплячку та мешкають у тунелях приблизно на 50 – 60 сантиметрів нижче рівня промерзання ґрунту, пише Wieści Rolnicze. За м'якої погоди вони виходять шукати їжу, тому на газонах і грядках з'являються нові свіжі горбки, найчастіше вранці.
Чим відлякати крота за допомогою народних методів?
Підземні тварини мають дуже гострий слух і чутливі до запахів чи вібрацій. Змусити непроханого гостя залишити ділянку можна гуманними способами:
- Звукові відлякувачі. Забийте на ділянці кілька металевих кілків і закріпіть на них порожні алюмінієві банки або скляні пляшки. Вітер розгойдуватиме їх, створюючи шум і вібрацію у землі.
- Засоби з різким запахом. Покладіть безпосередньо у кротовину шматочок лимона й кілька зубчиків часнику, шматок риби або трохи котячої чи собачої шерсті. Також у хід можна налити розведений оцет або суміш сколотин із сироваткою.
Які професійні засоби захистять сад?
Якщо підручні методи не допомогли, у садівничих магазинах можна підібрати спеціальні рішення:
- Пристрої, які генерують відлякувальні звуки та вібрації.
- Пастки для живого відлову, щоб обережно спіймати тварину й випустити її подалі від саду.
- Спеціальні сітки, які вкопують у землю, перекриваючи кротам доступ до поверхні.
Як позбутися кротів за допомогою кухонного засобу?
Відлякати шкідників можна й шляхом зменшення їхньої кормової бази на ділянці. Для цього приготуйте розчин, який позбавить ґрунт личинок комах:
- Розведіть 2 столові ложки засобу для миття посуду в 1 літрі води кімнатної температури.
- Помірно полийте сумішшю ділянки навколо кротовин.
Пам'ятайте, що поливати землю треба ощадливо: мильний розчин може пошкодити коріння рослин і газон. Для захисту саду поєднуйте цей спосіб із доглядом за ґрунтом, адже такий мильний розчин швидко позбавляє підземного мешканця основного корму.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі