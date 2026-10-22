Розведіть 2 ложки цього засобу у воді: перевірений спосіб, який вижене кротів із саду

Восени кроти активно риють ходи й псують доглянутий газон свіжими купами ґрунту. Прогнати непроханих гостей можна гуманно та без отрути за допомогою простого розчину.

У холодні місяці підземні тварини не впадають у сплячку, а продовжують шукати поживу. Вони риють численні тунелі у пошуках личинок комах і слимаків, залишаючи на поверхні помітні купи свіжої землі, пише Eska.

Перш ніж застосовувати агресивну отруту чи радикальні заходи, спробуйте створити для крота некомфортні умови. Якщо підземному жителю забракне їжі, він самостійно залишить вашу ділянку.

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Як приготувати та застосувати домашній розчин?

Відлякати шкідника допомагає простий засіб, який знайдеться на кожній кухні. Він впливає на личинок хруща у дернині, позбавляючи крота основного корму.

Для приготування суміші дотримуйтеся такої інструкції:

Візьміть 1 літр чистої води кімнатної температури. Додайте у воду 2 столові ложки звичайного засобу для миття посуду. Ретельно перемішайте розчин до однорідності. Акуратно та помірно полийте сумішшю ділянки безпосередньо навколо кротовин.

Пам'ятайте про застереження: поливайте землю ощадливо й уникайте потрапляння рідини на садові культури. Концентроване мило здатне обпалити коріння та пошкодити газонну траву.



Кроти поїдають личинок, але нищать сад / Фото Pinterest

Чому не варто просто зрівнювати горбки із землею?

Звичайне засипання кротовини дає лише тимчасовий ефект. Тварина продовжує користуватися робочими підземними ходами, тому вже наступного ранку поруч з'явиться новий насип.

Щоб захистити територію комплексно, поєднуйте мильний розчин із регулярним доглядом за газоном і механічними бар'єрами. Зменшення кількості шкідливих комах у ґрунті природним шляхом позбавить крота потреби перекопувати ваш сад.