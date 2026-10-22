В холодные месяцы подземные животные не впадают в спячку, а продолжают искать пищу. Они роют многочисленные туннели в поисках личинок насекомых и слизней, оставляя на поверхности заметные кучи свежей земли, пишет Eska.

Прежде чем прибегать к агрессивным ядам или радикальным мерам, попробуйте создать для крота некомфортные условия. Если подземному обитателю не хватит пищи, он самостоятельно покинет ваш участок.

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Как приготовить и применить домашний раствор?

Отпугнуть вредителя помогает простое средство, которое найдется на каждой кухне. Оно воздействует на личинок хруща в дерне, лишая крота основного корма.

Для приготовления смеси следуйте такой инструкции:

Возьмите 1 литр чистой воды комнатной температуры. Добавьте в воду 2 столовые ложки обычного средства для мытья посуды. Тщательно перемешайте раствор до однородности. Аккуратно и умеренно полейте смесью участки непосредственно вокруг кротовых нор.

Помните о предостережениях: поливайте землю экономно и избегайте попадания жидкости на садовые культуры. Концентрированное мыло может обжечь корни и повредить газонную траву.



Кроты поедают личинок, но уничтожают сад / Фото Pinterest

Почему не стоит просто засыпать холмики землей?

Обычная засыпка кротовых ходов дает лишь временный эффект. Животное продолжает пользоваться рабочими подземными ходами, поэтому уже на следующее утро рядом появится новый холмик.

Чтобы комплексно защитить территорию, сочетайте мыльный раствор с регулярным уходом за газоном и механическими барьерами. Уменьшение количества вредных насекомых в почве естественным путем избавит крота от необходимости перекапывать ваш сад.