Цвіль зникне миттєво: допоможе потужна суміш з двох інгредієнтів

Вивести плісняву зі стін – справа непроста й потребує значних зусиль. Магазинні засоби можуть тимчасово прибрати проблему, але через деякий час темні плями знову з’являються. Особливо це помітно в періоди вологості чи недостатньої вентиляції приміщення.

Обробити уражені ділянки можна завдяки двом простим інгредієнтам, пише Liked. Простий у приготуванні розчин добре підійде для дезінфекції поверхонь.

Чим обробити плями від цвілі?

Для початку потрібно взяти дві літрові банки й налити в кожну по 500 мілілітрів води. В одну банку слід додати 100 грамів гашеного вапна й добре все розмішати до однорідності.

У другу банку треба насипати 10 грамів мідного купоросу. Садівники його можуть мати в запасі, оскільки використовують як фунгіцид в боротьбі з грибковими захворюваннями рослин. Та мало хто знає, що мідний купорос домагає в боротьбі з пліснявою в приміщеннях.

Коли два розчини будуть готові, мідний купорос потрібно повільно влити у вапняний настій, постійно помішуючи під час розведення.

Придбати гашене вапно чи мідний купорос можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість замовлення за фото.

Готовий розчин слід перелити в розпилювач й нанести на ділянки, що ураженні пліснявою. Після висихання першого шару, обробку можна ще раз повторити.



Блакитний розчин виведе сліди від цвілі / Колаж 24 Каналу

Крім того можна скористатися ще додатково іншим способом. Як пише Express, для знищення цвілі рекомендується змішати перекис водню із засобом для миття посуду та олією чайного дерева.

Створений розчин потрібно розпилити на уражені поверхні і витерти. Завдяки олії чайного дерева й перекису водню зруйнується структура грибка. Олія чайного дерева корисна тим, що вбиває коріння плісняви й усуває неприємний запах.