Обработать пораженные участки можно с помощью двух простых ингредиентов, пишет Liked. Простой в приготовлении раствор хорошо подойдет для дезинфекции поверхностей.

Чем обработать пятна от плесени?

Для начала нужно взять две литровые банки и налить в каждую по 500 миллилитров воды. В одну банку следует добавить 100 граммов гашеной извести и хорошо все перемешать до однородности.

Во вторую банку нужно насыпать 10 граммов медного купороса. Садоводы могут иметь его в запасе, поскольку используют в качестве фунгицида в борьбе с грибковыми заболеваниями растений. Но мало кто знает, что медный купорос эффективен в борьбе с плесенью в помещениях.

Когда два раствора будут готовы, медный купорос нужно медленно влить в известковый настой, постоянно помешивая во время разбавления.

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Готовый раствор следует перелить в распылитель и нанести на участки, пораженные плесенью. После высыхания первого слоя обработку можно повторить еще раз.



Голубой раствор удалит следы плесени / Коллаж 24 Канала

Кроме того, можно воспользоваться еще одним способом. Как пишет Express, для уничтожения плесени рекомендуется смешать перекись водорода со средством для мытья посуды и маслом чайного дерева.

Полученный раствор нужно распылить на пораженные поверхности и вытереть. Благодаря маслу чайного дерева и перекиси водорода структура грибка разрушится. Масло чайного дерева полезно тем, что уничтожает корни плесени и устраняет неприятный запах.