Один трюк виведе вапняний наліт з унітазу: це роблять професійні прибиральниці

Унітаз не обов’язково кожен день мити хімічними засобами. Достатньо лише в тримач для щітки налити один засіб, яким користуються професійні прибиральниці.

Щітка залишена у воді через кілька днів може мати неприємний запах, пише Wprost Dom. Щоб уникнути цього, достатньо лише налити трохи засобу для миття посуду в тримач.

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Як відчистити унітаз?

Відкладення в унітазі спричинені мінералами, які містяться у жорсткій воді. Поступово на кераміці накопичуються сполуки кальцію та магнію, тож з часом всередині утворюється тьмяний наліт, який складно видалити.

Якщо налити всередину рідину для миття посуду, то вона почне чистити туалет кожного разу під час використання щітки. Секрет ховається у речовинах, які здатні розщеплювати й видаляти бруд.

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І хоч рідина не створює захисного бар’єру, проте ускладнює прилипання свіжого бруду до кераміки. Завдяки цьому трюку наступне миття пройде легше, а накопичення набагато краще відходитимуть.

Більшість людей беруться до чищення туалету, проте не звертають увагу на контейнер для щітки. Але саме в ньому розмножуються бактерії, які утворюють неприємний запах.



Рідина для миття посуду освіжить унітаз / Фото Pexels

Для очищення унітазу достатньо лише залити в ємність для тримання щітки трохи теплої води й додати невелику кількість рідини. Важливо, щоб щітка не застрягала у густій піні, тому 3 – 5 крапель буде достатньо. Вміст контейнера варто змінювати кожні кілька днів.