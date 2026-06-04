Як правильно обрати граблі: поради садівникам

Влітку сад стає місцем, де хочеться проводити більше часу. Та щоб догляд за територією був у задоволення, важливо мати зручні та якісні інструменти, зокрема граблі.

Це простий, але незамінний помічник у догляді за садом. Граблі допомагають не лише прибрати опале листя, але й можуть стати в пригоді, коли потрібно вирівняти ґрунт, зібрати скошену траву та загалом підтримувати порядок у саду.

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Насправді не всі граблі однакові, тому потрібно зважати на те, для яких робіт ви хочете їх використати, пишуть у Bob Vila. На що варто звернути увагу під час покупки і як знайти варіант, який ідеально підійде саме для ваших потреб – розповідаємо у матеріалі.

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Види граблів

Граблі відрізняються за формою, призначенням і матеріалами, з яких зроблені. Оскільки універсальної моделі для всіх завдань не існує, варто орієнтуватися на основне призначення інструмента.

Віялові граблі

Їх найчастіше використовують для збирання опалого листя, сухої скошеної трави, гілок та іншого сміття в саду. Ці граблі мають довгі пласкі зубці, вигнуті та розташовані так, що нагадують віяло. Завдяки такій формі вони допомагають очистити сад чи подвір’я від листя та підтримувати чистоту з мінімальними зусиллями.

Віялові граблі / Фото Pixabay

Граблі для чагарників

Ці граблі дуже схожі на віялові. Однак вони мають вужчу робочу частину, що дозволяє прибирати під кущами, між рослинами, вздовж парканів та в інших малодоступних місцях.

Садові граблі

Вони оснащені короткими міцними металевими зубцями. Використовуються такі граблі для вирівнювання ґрунту, розподілу мульчі, гравію, піску та інших важких матеріалів.

Ручні граблі

Цей інструмент більш компактний у порівнянні з іншими граблями. Він підходить для роботи на клумбах чи грядках. Форма і розмір ручних грабель дають змогу очистити невелику ділянку від сміття, не пошкодивши квіти чи інші рослини.

Ландшафтні граблі

А от цей інструмент ідеально підійде для вирівнювання великих ділянок, створення ухилів та підготовки території до озеленення.

Ґрунтові граблі

Вони використовуються для роботи з грядками. Ґрунтові граблі знадобляться для розпушування землі, розбивання грудок ґрунту та вирівнювання поверхні перед посівом.

На що ще звернути увагу при виборі

Крім призначення граблів, варто зважати і на матеріали, з яких вони зроблені. Зокрема:

Сталеві зубці дуже міцні, підходять для роботи з ґрунтом, камінням і важкими матеріалами.

дуже міцні, підходять для роботи з ґрунтом, камінням і важкими матеріалами. Алюмінієві також досить надійні, їх можна використовувати для більшості садових завдань. Водночас вони легші за сталеві.

також досить надійні, їх можна використовувати для більшості садових завдань. Водночас вони легші за сталеві. Пластикові зубці ідеальні для збирання листя і скошеної трави. Однак варто враховувати, що вони не розраховані на великі навантаження чи важкі матеріали.

зубці ідеальні для збирання листя і скошеної трави. Однак варто враховувати, що вони не розраховані на великі навантаження чи важкі матеріали. Дерев'яні також призначені для легких садових робіт, використовуються рідко.

На швидкість і зручність садових робіт впливатиме ширина граблів. Широкі дозволяють швидко прибирати великі ділянки, тому їх зазвичай беруть для догляду за газоном на подвір’ї чи садом. А от вузькі граблі забезпечують кращу маневреність, тому їх часто обирають для роботи між грядками, клумбами і кущами.

Зверніть увагу також на форму та кількість зубців у грабель. Короткі та прямі зубці ефективно розпушують і вирівнюють ґрунт, а довгі та вигнуті зубці підійдуть для збору листя, сіна, іншого легкого сміття.

Обираємо граблі правильно / Фото Pexels

Крім цього, зручна ручка значно знижує втому під час тривалої роботи. Довжина живця повинна відповідати вашому зросту, щоб не доводилося постійно нахилятися.