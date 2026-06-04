Это простой, но незаменимый помощник в уходе за садом. Грабли помогают не только убрать опавшие листья, но и могут пригодиться, когда нужно выровнять почву, собрать скошенную траву и вообще поддерживать порядок в саду.

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На самом деле не все грабли одинаковые, поэтому нужно учитывать то, для каких работ вы хотите их использовать, пишут в Bob Vila. На что стоит обратить внимание при покупке и как найти вариант, который идеально подойдет именно для ваших нужд – рассказываем в материале.

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Виды граблей

Грабли отличаются по форме, назначению и материалам, из которых сделаны. Поскольку универсальной модели для всех задач не существует, стоит ориентироваться на основное назначение инструмента.

Веерные грабли

Их чаще всего используют для уборки опавших листьев, сухой скошенной травы, веток и другого мусора в саду. Эти грабли имеют длинные плоские зубцы, изогнутые и расположены так, что напоминают веер. Благодаря такой форме они помогают очистить сад или двор от листьев и поддерживать чистоту с минимальными усилиями.

Веерные грабли / Фото Pixabay

Грабли для кустарников

Эти грабли очень похожи на веерные. Однако они имеют более узкую рабочую часть, что позволяет убирать под кустами, между растениями, вдоль заборов и в других малодоступных местах.

Садовые грабли

Они оснащены короткими прочными металлическими зубцами. Используются такие грабли для выравнивания почвы, распределения мульчи, гравия, песка и других тяжелых материалов.

Ручные грабли

Этот инструмент более компактный по сравнению с другими граблями. Он подходит для работы на клумбах или грядках. Форма и размер ручных грабель позволяют очистить небольшой участок от мусора, не повредив цветы или другие растения.

Ландшафтные грабли

А вот этот инструмент идеально подойдет для выравнивания больших участков, создания уклонов и подготовки территории к озеленению.

Грунтовые грабли

Они используются для работы с грядками. Грунтовые грабли понадобятся для рыхления земли, разбивания комков почвы и выравнивания поверхности перед посевом.

На что еще обратить внимание при выборе

Кроме назначения граблей, стоит учитывать и на материалы, из которых они сделаны. В частности:

Стальные зубцы очень прочные, подходят для работы с почвой, камнями и тяжелыми материалами.

очень прочные, подходят для работы с почвой, камнями и тяжелыми материалами. Алюминиевые также достаточно надежные, их можно использовать для большинства садовых задач. В то же время они легче стальных.

также достаточно надежные, их можно использовать для большинства садовых задач. В то же время они легче стальных. Пластиковые зубцы идеальны для уборки листьев и скошенной травы. Однако стоит учитывать, что они не рассчитаны на большие нагрузки или тяжелые материалы.

зубцы идеальны для уборки листьев и скошенной травы. Однако стоит учитывать, что они не рассчитаны на большие нагрузки или тяжелые материалы. Деревянные также предназначены для легких садовых работ, используются редко.

На скорость и удобство садовых работ будет влиять ширина граблей. Широкие позволяют быстро убирать большие участки, поэтому их обычно берут для ухода за газоном во дворе или садом. А вот узкие грабли обеспечивают лучшую маневренность, поэтому их часто выбирают для работы между грядками, клумбами и кустами.

Обратите внимание также на форму и количество зубцов у грабель. Короткие и прямые зубцы эффективно разрыхляют и выравнивают почву, а длинные и изогнутые зубцы подойдут для сбора листьев, сена, другого легкого мусора.

Выбираем грабли правильно / Фото Pexels

Кроме этого, удобная ручка значительно снижает усталость во время длительной работы. Длина черенка должна соответствовать вашему росту, чтобы не приходилось постоянно наклоняться.