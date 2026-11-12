Обрізайте сливу лише раз на кілька років: прості правила для щедрого врожаю

Без грамотного догляду крона сливи швидко заростає, а плоди дрібнішають і починають хворіти. Просте проріджування за перевіреною схемою вбереже дерево від травм і підготує його до щедрого сезону.

Коли та як часто обрізати сливу?

Слива – сильноросле дерево з досить ламкими гілками, яке гостро реагує на сильні вітри та весняні заморозки, пише Rustica. Оскільки вона належить до кісточкових культур, занадто часте та радикальне проріджування їй лише зашкодить. Процедуру достатньо проводити в період спокою восени лише раз на 3 – 4 роки.

Такий щадний підхід допомагає збалансувати ріст нових пагонів і відкриває крону для сонячного світла. Завдяки цьому плоди дозрівають рівномірно, дерево не виснажується через формування дрібних слив, а ризик розвитку грибкових захворювань помітно знижується.



Сливи не можна занадто часто обрізати / Фото Pexels

Які інструменти підготувати для роботи?

Для обережного догляду знадобляться два окремі секатори:

великий секатор – для видалення міцних пагонів і гілок;

маленький секатор – для акуратного зрізання колючок.

Перед початком роботи обов'язково продезінфікуйте леза спиртом. Цей простий крок зупинить передачу небезпечних інфекцій між плодовими деревами в саду.

Покупці на Prom часто замовляють секатори для обробки дерев та кущів. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Як правильно провести обрізування?

Працювати із секатором слід максимально обережно, дотримуючись чіткої послідовності:

Зріжте великим секатором усі гілки, які ростуть безпосередньо вздовж стовбура. Видаліть надмірно розрослі пагони всередині крони, що заважають майбутньому збиранню плодів. Маленьким секатором зріжте колючки на гілках, щоб улітку вони не дряпали руки. Обробіть стовбур і всі свіжі зрізи спеціальним захисним засобом, який пришвидшить загоєння ран.

Як доглядати за молодими та дорослими деревами?

Формувальне обрізування проводять протягом перших семи років після висаджування, поки саджанець ще не дає плодів. Найважливішими вважають перші два роки: навколо стовбура залишають три-чотири рівномірно розташовані основні гілки, а решту видаляють для формування міцного скелета.

У дорослих слив вирізають лише сухі гілки, а також ті, що перехрещуються чи спрямовані всередину крони. Надто довгі пагони обов'язково вкорочують, аби вони не тріснули під вагою рясного літнього врожаю.