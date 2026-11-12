Обрезайте сливу только раз в несколько лет: простые правила для обильного урожая

Adv

Когда и как часто обрезать сливу?

Слива – сильнорастущее дерево с довольно ломкими ветвями, которое остро реагирует на сильные ветры и весенние заморозки, пишет Rustica. Поскольку она относится к косточковым культурам, слишком частое и радикальное прореживание ей только навредит. Процедуру достаточно проводить в период покоя осенью лишь раз в 3–4 года.

Такой щадящий подход помогает сбалансировать рост новых побегов и открывает крону для солнечного света. Благодаря этому плоды созревают равномерно, дерево не истощается из-за формирования мелких слив, а риск развития грибковых заболеваний заметно снижается.

Сливы нельзя обрезать слишком часто / Фото Pexels

Какие инструменты подготовить для работы?

Для бережного ухода понадобятся два отдельных секатора:

большие секаторы – для удаления крепких побегов и ветвей;

маленькие секаторы – для аккуратного срезания шипов.

Перед началом работы обязательно продезинфицируйте лезвия спиртом. Этот простой шаг предотвратит передачу опасных инфекций между плодовыми деревьями в саду.

Реклама / Покупці на Prom часто замовляють секатори для обробки дерев та кущів. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Реклама /

Как правильно провести обрезку?

Работать с секатором следует максимально осторожно, соблюдая четкую последовательность:

Срежьте большими секаторами все ветки, растущие непосредственно вдоль ствола. Удалите чрезмерно разросшиеся побеги внутри кроны, которые мешают будущему сбору плодов. Маленькими секаторами срежьте колючки на ветках, чтобы летом они не царапали руки. Обработайте ствол и все свежие срезы специальным защитным средством, которое ускорит заживление ран.

Как ухаживать за молодыми и взрослыми деревьями?

Формирующую обрезку проводят в течение первых семи лет после посадки, пока саженец еще не дает плодов. Самыми важными считаются первые два года: вокруг ствола оставляют три-четыре равномерно расположенные основные ветки, а остальные удаляют для формирования прочного скелета.

У взрослых слив вырезают только сухие ветви, а также те, что перекрещиваются или направлены внутрь кроны. Слишком длинные побеги обязательно укорачивают, чтобы они не сломались под весом обильного летнего урожая.