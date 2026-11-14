Не зрізайте ці лози в листопаді: проста помилка може позбавити виноград урожаю

Листопадовий догляд за виноградом безпосередньо впливає на кількість соковитих грон наступного сезону. Прості правила захистять лозу від поширеної помилки та допоможуть зберегти найсильніші пагони.

Чому не можна обрізати виноград без розбору?

Багато садівників роблять типову помилку: зрізають перспективні однорічні гілки й залишають слабкі, сподіваючись отримати більше ягід, пише пише Deccoria. Надмірне загущення куща лише погіршує циркуляцію повітря, закриває доступ сонцю та провокує розвиток грибкових хвороб. Коли рослина перевантажена, грона просто не встигають дозріти й залишаються дрібними та кислими.

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Які саме гілки потрібно зберегти?

Перед початком роботи обов'язково уважно огляньте весь виноградний кущ. Очищення проводять у такій послідовності:

Насамперед видаліть усі сухі, зламані та пошкоджені хворобами частини рослини. Зріжте занадто тонкі та слабкі пагони, які не мають достатнього потенціалу для розвитку. Залиште здорові однорічні здерев'янілі лози з коричнюватою корою та добре сформованими бруньками – саме з них навесні виростуть плодоносні пагони. Обирайте добре визрілі лози завтовшки приблизно з олівець: найтовстіші гілки не обов'язково дають найбільше ягід.



Певні виноградні гілки варто зберегти / Фото з сайту Zemelka

Яких помилок уникати під час листопадової обрізки?

Не вкорочуйте всі пагони однаково без урахування сорту, щоб випадково не зрізати важливі бруньки. Занадто радикальне обрізування також небезпечне: якщо взимку вдарять сильні морози, частина бруньок може загинути, тому кущ повинен мати певний запас для відновлення.

Особливо обережно поводьтеся зі старими здерев'янілими рукавами та стовбуром. Великі рани на багаторічній деревині заростають набагато повільніше та відкривають шлях небезпечним інфекціям. Якщо ви вирощуєте укривні сорти, після підготовки обов'язково захистіть лозу на зиму агроволокном, соломою або хвойним гіллям. У місцевостях із суворими зимами формувальну процедуру взагалі краще відкласти до кінця зими або початку весни.

Коли ще можна проводити осінню обрізку?

Осіннє проріджування підходить лише тому винограду, який накривають на зиму. Його проводять через 2 – 3 тижні після перших легких заморозків, коли все листя вже повністю опало.