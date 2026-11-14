Не обрезайте эти лозы в ноябре: простая ошибка может лишить виноград урожая

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Почему нельзя обрезать виноград без разбора?

Многие садоводы допускают типичную ошибку: срезают перспективные однолетние ветки и оставляют слабые, надеясь получить больше ягод, пишет Deccoria. Чрезмерное загущение куста только ухудшает циркуляцию воздуха, закрывает доступ солнцу и провоцирует развитие грибковых болезней. Когда растение перегружено, грозди просто не успевают созреть и остаются мелкими и кислыми.

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Какие именно ветки нужно сохранить?

Перед началом работы обязательно внимательно осмотрите весь виноградный куст. Очистку проводят в такой последовательности:

Прежде всего удалите все сухие, сломанные и поврежденные болезнями части растения. Срежьте слишком тонкие и слабые побеги, которые не обладают достаточным потенциалом для развития. Оставьте здоровые однолетние одревесневшие лозы с коричневатой корой и хорошо сформированными почками – именно из них весной вырастут плодоносящие побеги. Выбирайте хорошо созревшие лозы толщиной примерно с карандаш: самые толстые ветки не обязательно дают больше всего ягод.

Некоторые виноградные ветки стоит сохранить / Фото с сайта Zemelka

Каких ошибок следует избегать при осенней обрезке?

Не укорачивайте все побеги одинаково, не учитывая сорт, чтобы случайно не срезать важные почки. Слишком радикальная обрезка также опасна: если зимой начнутся сильные морозы, часть почек может погибнуть, поэтому куст должен иметь определенный запас для восстановления.

Особенно осторожно обращайтесь со старыми одревесневшими ветвями и стволом. Большие раны на многолетней древесине заживают гораздо медленнее и открывают путь опасным инфекциям. Если вы выращиваете укрывные сорта, после подготовки обязательно защитите лозу на зиму агроволокном, соломой или хвойными ветками. В местностях с суровыми зимами процедуру формирования вообще лучше отложить до конца зимы или начала весны.

Когда еще можно проводить осеннюю обрезку?

Осеннее прореживание подходит только тому винограду, который накрывают на зиму. Его проводят через 2–3 недели после первых легких заморозков, когда вся листва уже полностью опала.