Посадіть півонії восени за цими правилами: навесні кущі здивують пишними квітами

Якщо посадити півонію надто глибоко або у невідповідному місці, навесні квітів можна так і не дочекатися. Проста схема посадки допоможе кущу швидко прижитися та цвісти десятиліттями.

Саджанці півоній із відкритою кореневою системою найкраще висаджувати пізньої осені – у жовтні або листопаді, пише Horticulture. Натомість рослини в контейнерах радять переносити у відкритий ґрунт навесні, починаючи з березня.

Для посадки вибирайте сонячну ділянку з родючим, багатим на органіку глинистим ґрунтом і хорошим дренажем. Квіти не терплять місць, де взимку застоюється вода, а також погано ростуть на крейдяній землі. Оскільки кущі з часом розростаються, залишайте між ними відстань близько 90 сантиметрів. Якщо ви обрали високий сорт, встановіть опору для підв'язування заздалегідь, щоб пізніше не пошкодити коріння.

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Як підготувати яму та висадити кущ?

Посадкову яму викопуйте просторою: її глибина має дорівнювати висоті кореневої грудки, а ширина повинна бути вдвічі більшою. На дно внесіть добриво для цибулинних квітів – тюльпанів чи нарцисів, після чого присипте його тонким шаром землі. Корінь півонії кладіть горизонтально, спрямовуючи бруньки відновлення вгору.

Правильна посадка складається з таких послідовних кроків:

Розмістіть саджанець у ямі та розправте коріння. Засипте рослину ґрунтом, не заглиблюючи її надто сильно. Трав'янисті півонії прикривайте землею так, щоб над бруньками було лише 2,5 – 5 сантиметрів ґрунту, а деревоподібні заглиблюйте на 7,5 – 10 сантиметрів. Злегка ущільніть землю навколо куща, щоб прибрати порожнечі з повітрям. Рясно полийте саджанець, щоб земля осіла та щільно прилягла до корінців. Замульчуйте ділянку садовим компостом, перепрілим гноєм або листовим перегноєм.

Якщо у вашому регіоні восени часто йдуть сильні дощі, після удобрення вирівняйте дно, покладіть корінь зверху та підтягніть землю з боків. Завдяки утвореному заглибленню навколо куща зайва волога зможе вільно стікати. Обов'язково позначте місце посадки кілочком чи табличкою, адже надземна частина взимку повністю відмирає.



Правила посадки півоній восени / Фото Pexels

Як ще подбати про півонії восени?

Під час осіннього догляду за клумбою важливо захистити кущі від хвороб і підмерзання. Зів'яле листя обов'язково зрізають, а під час мульчування органічні матеріали відсувають на 5 сантиметрів від кореневої шийки, щоб бруньки не почали загнивати. Також для підживлення перед зимою використовують фосфор і калій, повністю виключаючи азотні добрива.