Щедро розсипте це навколо півоній: навесні кущі гнутимуться від квітів

Поспішати із секатором наприкінці сезону не варто, оскільки зелене листя продовжує накопичувати поживні речовини в корінні, пише Deccoria. Головним сигналом для обрізання є пожовтіння та засихання пагонів, що зазвичай відбувається на межі жовтня та листопада.

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Якщо ж раптові морози вже знищили надземну частину, зволікати не слід. Зів'яле листя у вологу осінню погоду може стати осередком розвитку грибкових хвороб. Усі зрізані та опалі рештки обов'язково приберіть із ділянки та не викидайте в домашній компост, адже патогени здатні там перезимувати.

Як правильно обрізати трав'янисті та деревоподібні півонії?

Спосіб обрізки залежить від різновиду рослини:

Трав'янисті півонії та гібриди. Їх обрізають лише після повного відмирання надземної частини. Сухі стебла вкорочують до висоти близько 5 сантиметрів над землею.

Їх обрізають лише після повного відмирання надземної частини. Сухі стебла вкорочують до висоти близько 5 сантиметрів над землею. Деревоподібні півонії. Їхні здерев'янілі пагони залишають на зиму, адже на них розташовані бруньки майбутнього цвітіння. Зрізати весь кущ до землі не можна, бо це позбавить вас квітів наступного сезону. Восени обмежуються лише видаленням сухого листя й залишків плодів, а формування куща відкладають на березень чи квітень.

Відрізнити ці види просто: трав'янисті мають м'які пагони та гладеньке листя, а деревоподібні утворюють тверді гілки з корою та мають матове листя.

Правильна обрізка покращить цвітіння в наступному сезоні / Фото Pexels

Як підготувати ґрунт та захистити кущі від морозів?

Після обрізання ретельно очистіть клумбу від бур'янів і залишків рослин. Перекопувати землю безпосередньо біля куща не варто, адже коріння півоній лежить досить неглибоко і його легко пошкодити.

Дорослі рослини добре переносять холоди, а от молоді екземпляри потребують захисту:

Зачекайте перших заморозків перед мульчуванням. Насипте навколо куща шар соломи, кори або дозрілого компосту завтовшки кілька сантиметрів. Відсуньте мульчу на 5 сантиметрів від самої кореневої шийки, щоб запобігти загниванню бруньок.

Молоді деревоподібні півонії в холодних регіонах додатково обгортають дихальним агроволокном для захисту від морозного вітру.

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Чим підживити півонії восени?

Восени категорично заборонено використовувати добрива з вмістом азоту, адже вони стимулюють ріст нових пагонів, які вимерзнуть узимку. Для осіннього підживлення обирайте мінеральні суміші з переважанням фосфору та калію.

Також можна розкласти навколо куща тонкий шар зрілого компосту, не засипаючи бруньки біля основи. Якщо рослина росла в родючому ґрунті й отримувала підживлення протягом сезону, додатково вносити добрива восени не обов'язково.

Що ще варто зробити на клумбі восени?

Жовтень вважають чудовим часом для розширення саду. Висаджуючи півонії у жовтні, слід стежити, щоб коріння прикривали лише 3 сантиметри ґрунту, оскільки занадто глибока посадка завадить рясному цвітінню.