Хитрий спосіб поливу, який допоможе помідорам дозріти швидше

Помідори не належать до культур, що дозрівають швидко. Зазвичай від появи квітів до стиглих плодів минає близько шести тижнів, хоча це залежить від сорту. Однак іноді обставини змушують прискорити цей процес, наприклад, якщо перші осінні заморозки наближаються раніше, ніж очікувалося.

У такому разі допомогти може несподіваний прийом – зменшення поливу, пише The House Digest.

Як правильно скоротити полив?

На перший погляд це здається нелогічним, але невеликий дефіцит вологи створює для рослини помірний стрес. У відповідь вона намагається швидше завершити цикл розвитку та прискорює дозрівання плодів, щоб встигнути дати насіння.

Втім, важливо не перестаратися. Якщо різко припинити полив і сильно пересушити ґрунт, рослина ослабне, а плоди можуть постраждати.

Головне – знайти баланс. Помідори не повинні опинитися в умовах справжньої посухи.

Почніть із невеликих змін: скоротіть тривалість поливу або збільште інтервали між ним.

Наскільки саме варто зменшити кількість води, залежить від типу ґрунту. Загальне правило таке: поливайте лише тоді, коли земля просохла приблизно на 5 сантиметрів у глибину.

Хоча помірний дефіцит вологи прискорює дозрівання, надто довгі перерви між поливами можуть зашкодити рослині не менше, ніж надлишок води. Для нормального розвитку помідорам потрібна рівномірно зволожена земля, тому після скорочення поливу доведеться уважно стежити за станом ґрунту.

У цього способу є й додатковий плюс. Плоди часто стають солодшими та ароматнішими, адже через менший вміст води концентрація цукрів зростає.

Щоправда, помідори можуть бути трохи дрібнішими, але для багатьох городників це не є суттєвим недоліком.

Використовувати цей метод варто лише тоді, коли плоди вже повністю сформувалися і почали дозрівати.

Під час цвітіння та формування зав'язі рослині, навпаки, потрібно достатньо вологи. Якщо пересушувати її занадто рано, кущ виросте слабшим і дасть менше плодів.

Скорочення поливу допомагає прискорити дозрівання, але не збільшує розмір помідорів / Фото Pinterest

Коли цей спосіб не підходить і що можна зробити ще?

Такий прийом працює не завжди. Перед його застосуванням зверніть увагу на прогноз погоди.

Якщо восени у вашому регіоні часто йдуть сильні дощі, після періоду нестачі вологи різке перезволоження може призвести до розтріскування плодів.

Якщо очікуються опади, краще відкласти цей метод або скористатися іншими способами прискорення дозрівання.

Наприклад, можна злегка прищипнути верхівку рослини або підрізати частину коренів – ці прийоми також допомагають спрямувати сили куща на дозрівання вже сформованих плодів.

Водночас не варто застосовувати одразу кілька стресових методів.

Надмірне навантаження може нашкодити і рослині, і врожаю.

Якщо ж часу зовсім не залишилося, а частина помідорів ще зелені, їх можна зібрати й покласти в коробку разом із яблуком. Воно виділяє етилен – природний газ, який допомагає плодам швидше дозріти вже після збору врожаю.