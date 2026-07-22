В таком случае может помочь неожиданный прием – сокращение полива, пишет The House Digest.

Как правильно сократить полив?

На первый взгляд это кажется нелогичным, но небольшой дефицит влаги создает для растения умеренный стресс. В ответ оно пытается быстрее завершить цикл развития и ускоряет созревание плодов, чтобы успеть дать семена.

Впрочем, важно не переусердствовать. Если резко прекратить полив и сильно пересушить почву, растение ослабнет, а плоды могут пострадать.

Главное – найти баланс. Помидоры не должны оказаться в условиях настоящей засухи.

Начните с небольших изменений: сократите продолжительность полива или увеличьте интервалы между ним.

Насколько именно стоит уменьшить количество воды, зависит от типа почвы. Общее правило таково: поливайте только тогда, когда земля просохла примерно на 5 сантиметров в глубину.

Хотя умеренный дефицит влаги ускоряет созревание, слишком длительные перерывы между поливами могут навредить растению не меньше, чем избыток воды. Для нормального развития помидорам нужна равномерно увлажненная почва, поэтому после сокращения полива придется внимательно следить за состоянием почвы.

У этого способа есть и дополнительный плюс. Плоды часто становятся слаще и ароматнее, ведь из-за меньшего содержания воды концентрация сахаров возрастает.

Правда, помидоры могут быть немного мельче, но для многих огородников это не является существенным недостатком.

Применять этот метод стоит только тогда, когда плоды уже полностью сформировались и начали созревать.

Во время цветения и формирования завязи растению, напротив, требуется достаточно влаги. Если пересушивать его слишком рано, куст вырастет более слабым и даст меньше плодов.

Сокращение полива помогает ускорить созревание, но не увеличивает размер помидоров / Фото Pinterest

Когда этот способ не подходит и что можно сделать еще?

Такой прием работает не всегда. Перед его применением обратите внимание на прогноз погоды.

Если осенью в вашем регионе часто идут сильные дожди, после периода недостатка влаги резкое переувлажнение может привести к растрескиванию плодов.

Если ожидаются осадки, лучше отложить этот метод или воспользоваться другими способами ускорения созревания.

Например, можно слегка прищипнуть верхушку растения или подрезать часть корней – эти приемы также помогают направить силы куста на созревание уже сформировавшихся плодов.

В то же время не стоит применять сразу несколько стрессовых методов.

Чрезмерная нагрузка может навредить и растению, и урожаю.

Если же времени совсем не осталось, а часть помидоров еще зеленая, их можно собрать и положить в коробку вместе с яблоком. Оно выделяет этилен – природный газ, который помогает плодам быстрее созреть уже после сбора урожая.