Покладіть це біля нір: простий засіб прожене щурів без отрути

З настанням холодів щури дедалі частіше намагаються пробратися в будинки, підвали та сараї. Щоб змусити гризунів піти геть, необов'язково купувати небезпечну отруту.

Щури вирізняються високим рівнем інтелекту та швидко вчаться на помилках своїх родичів, пише t-online. Якщо один гризун постраждає від пастки чи отруйної приманки, решта зграї більше ніколи до неї не торкнеться. Саме тому для гуманного та безпечного захисту варто спробувати перевірені підручні засоби з різким запахом, які змусять шкідників змінити місце проживання.

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Які запахи допоможуть відлякати гризунів?

Нюх у щурів розвинений бездоганно, тож специфічні аромати створюють для них нестерпні умови:

Олія гвоздики, оцтова есенція або скипидар. Змочіть ганчірки будь-якою з цих рідин і розкладіть їх безпосередньо біля нір та навколо них. Працюйте в рукавичках і добре провітрюйте приміщення. Шкідники не переносять цих випарів, хоча з часом можуть до них звикати, тому ганчірки слід періодично оновлювати.

Змочіть ганчірки будь-якою з цих рідин і розкладіть їх безпосередньо біля нір та навколо них. Працюйте в рукавичках і добре провітрюйте приміщення. Шкідники не переносять цих випарів, хоча з часом можуть до них звикати, тому ганчірки слід періодично оновлювати. Гострий перець чилі. Розсипте мелений перець або пластівці чилі вздовж основних стежок, якими пересуваються тварини. Коли щури вмиватимуться і чиститимуть хутро лапками, пекучий порошок потрапить у ротову порожнину та на слизові.

Розсипте мелений перець або пластівці чилі вздовж основних стежок, якими пересуваються тварини. Коли щури вмиватимуться і чиститимуть хутро лапками, пекучий порошок потрапить у ротову порожнину та на слизові. Використаний котячий наповнювач. Це один із найефективніших методів, до якого гризуни не звикають через вроджений страх перед хижаком. Насипте трохи використаного наповнювача в невеликі тканинні мішечки й розкладіть уздовж плінтусів та нір.

Це один із найефективніших методів, до якого гризуни не звикають через вроджений страх перед хижаком. Насипте трохи використаного наповнювача в невеликі тканинні мішечки й розкладіть уздовж плінтусів та нір. Залізний купорос. Речовина, яка часто входить до складу вапняних сумішей для побілки, також надійно відлякує гризунів.



Щурі не люблять різких запахів / Фото Unsplash

Чого ніколи не варто робити?

Популярна рекомендація змішувати гіпс із борошном чи кашею насправді є небезпечною та неефективною. Така суміш завдає тварині болісних внутрішніх страждань. До того ж родичі швидко зрозуміють причину загибелі сусіда й будуть просто ігнорувати такі частування.

Не варто покладатися і на ультразвукові відлякувачі чи гучну музику. По-перше, високі частоти можуть спричиняти сильний стрес у домашніх тварин. По-друге, гризуни швидко розуміють, що шум не становить реальної загрози, і перестають на нього реагувати.

Якщо ж популяція шкідників у дворі чи будинку надто велика, впоратися лише домашніми засобами буде складно, і в такому разі краще звернутися до фахівців із дератизації.