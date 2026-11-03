Положите это возле нор: простое средство прогонит крыс без отравы

Adv

Крысы отличаются высоким уровнем интеллекта и быстро учатся на ошибках своих сородичей, пишет t-online. Если один грызун пострадает от ловушки или ядовитой приманки, остальные члены стаи больше никогда к ней не прикоснутся. Именно поэтому для гуманной и безопасной защиты стоит попробовать проверенные подручные средства с резким запахом, которые заставят вредителей сменить место обитания.

Реклама / Покупці на Prom часто замовляють засоби проти гризунів вдома. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Реклама /

Какие запахи помогут отпугнуть грызунов?

Обоняние у крыс развито безупречно, поэтому специфические ароматы создают для них невыносимые условия:

Масло гвоздики, уксусная эссенция или скипидар. Смочите тряпки любой из этих жидкостей и разложите их непосредственно возле нор и вокруг них. Работайте в перчатках и хорошо проветривайте помещение. Вредители не переносят этих испарений, хотя со временем могут к ним привыкнуть, поэтому тряпки следует периодически менять.

Смочите тряпки любой из этих жидкостей и разложите их непосредственно возле нор и вокруг них. Работайте в перчатках и хорошо проветривайте помещение. Вредители не переносят этих испарений, хотя со временем могут к ним привыкнуть, поэтому тряпки следует периодически менять. Острый перец чили. Рассыпьте молотый перец или хлопья чили вдоль основных тропинок, по которым передвигаются животные. Когда крысы будут умываться и чистить шерсть лапками, жгучий порошок попадет в ротовую полость и на слизистые оболочки.

Рассыпьте молотый перец или хлопья чили вдоль основных тропинок, по которым передвигаются животные. Когда крысы будут умываться и чистить шерсть лапками, жгучий порошок попадет в ротовую полость и на слизистые оболочки. Использованный кошачий наполнитель. Это один из самых эффективных методов, к которому грызуны не привыкают из-за врожденного страха перед хищником. Насыпьте немного использованного наполнителя в небольшие тканевые мешочки и разложите вдоль плинтусов и нор.

Это один из самых эффективных методов, к которому грызуны не привыкают из-за врожденного страха перед хищником. Насыпьте немного использованного наполнителя в небольшие тканевые мешочки и разложите вдоль плинтусов и нор. Железный купорос. Вещество, которое часто входит в состав известковых смесей для побелки, также надежно отпугивает грызунов.

Крысы не любят резких запахов / Фото Unsplash

Что никогда не стоит делать?

Популярная рекомендация смешивать гипс с мукой или кашей на самом деле опасна и неэффективна. Такая смесь причиняет животному мучительные внутренние страдания. К тому же сородичи быстро поймут причину гибели соседа и будут просто игнорировать такие угощения.

Не стоит полагаться и на ультразвуковые отпугиватели или громкую музыку. Во-первых, высокие частоты могут вызывать сильный стресс у домашних животных. Во-вторых, грызуны быстро понимают, что шум не представляет реальной угрозы, и перестают на него реагировать.

Если же популяция вредителей во дворе или в доме слишком большая, справиться только домашними средствами будет сложно, и в таком случае лучше обратиться к специалистам по дератизации.