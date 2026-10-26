Посадка троянд у жовтні: 90% дачників забувають покласти це добриво в ямку

Осіння посадка троянд вважається найефективнішою, оскільки дає змогу кущам укорінитися до наступного сезону й раніше почати цвісти. Щоб саджанці добре прижилися та пережили зиму, потрібно правильно вибрати терміни, підготувати ділянку й подбати про поживність ґрунту.

Зимові умови сприяють кращому загартуванню кущів і підвищують їхню стійкість до захворювань, пише УНІАН. Після весняної посадки цвітіння доводиться чекати довше.

Коли садити троянди?

В Україні троянди слід встигнути посадити до кінця жовтня. На півдні садові роботи можна продовжити до початку листопада. Важливо лише, щоб земля залишалася теплою, а денна температура становила 10 – 15 градусів тепла.

Для троянд підійде сонячна й простора ділянка з хорошою циркуляцією повітря й слабокислим ґрунтом. Перед висаджуванням землю слід перекопати й очистити від бур’янів.

Також слід оглянути саджанці. Корені мають бути добре розвиненими, без гнилі й ознак хвороби. На якісному саджанці є 3 – 4 бруньки на кожному пагоні й місце для щеплення.



Посадка троянд найефективніша восени / Фото Pinterest

Підготовку починають за 2 – 3 дні до посадки. Потрібно викопати яму трохи більшу за кореневу систему, зволожити її і додати по дві лопати перегною. Якщо коріння відкрите, то перед висаджуванням його замочують у воді на 12 годин.

Далі саджанець розміщують у ямі, засипають землею і обережно ущільнюють ґрунт. Після цього кожен кущ поливають відром теплої води.

Особливу увагу слід приділити глибині посадки. Потовщення в стеблі, де розташоване місце щеплення, має опинитися на 5 – 7 сантиметрів нижче рівня землі. Таке заглиблення допоможе захистити кущ від зимового вимерзання.

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Що додати в лунку під час осінньої посадки троянд?

Троянди можуть прижитися без додаткових добрив, але правильне підживлення допоможе рослинам краще розвиватися й пишніше цвісти наступного року.

Для осінньої посадки підходять суперфосфат і калійно-магнієві добрива без азоту. Їх слід внести у такій кількості, що приблизно дорівнює одній сірниковій коробці на лунку. Такі препарати підтримують розвиток коренів і підвищують стійкість рослин до несприятливих умов.

З органічних добавок можна використати деревну золу – по дві столові ложки на кожну яму.

Якщо ґрунт на ділянці важкий і глинистий, досвідчені садівники радять додати пісок. Він робить землю пухкішою й покращує умови для коріння, яке в щільному й перезволоженому ґрунті може загнивати. Для однієї посадкової ями достатньо приблизно половини лопати піску.