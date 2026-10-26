Посадка роз в октябре: 90 % дачников забывают положить это удобрение в лунку

Зимние условия способствуют лучшему закаливанию кустов и повышают их устойчивость к заболеваниям, пишет "Униан". После весенней посадки цветения приходится ждать дольше.

Реклама Adv

Когда сажать розы?

В Украине розы следует успеть посадить до конца октября. На юге садовые работы можно продолжить до начала ноября. Важно лишь, чтобы земля оставалась теплой, а дневная температура составляла 10–15 градусов тепла.

Для роз подойдет солнечный и просторный участок с хорошей циркуляцией воздуха и слабокислой почвой. Перед посадкой землю следует перекопать и очистить от сорняков.

Также следует осмотреть саженцы. Корни должны быть хорошо развитыми, без гнили и признаков болезни. На качественном саженце имеется 3–4 почки на каждом побеге и место для прививки.

Посадка роз наиболее эффективна осенью / Фото Pinterest

Подготовку начинают за 2–3 дня до посадки. Нужно выкопать яму чуть больше, чем корневая система, увлажнить ее и добавить по две лопаты перегноя. Если корни открытые, то перед посадкой их замачивают в воде на 12 часов.

Далее саженец помещают в яму, засыпают землей и осторожно уплотняют почву. После этого каждый куст поливают ведром теплой воды.

Особое внимание следует уделить глубине посадки. Утолщение на стебле, где находится место прививки, должно оказаться на 5–7 сантиметров ниже уровня земли. Такое заглубление поможет защитить куст от зимнего вымерзания.

Реклама / Придбати агроволокно для зимового укриття квітів та інших садових рослин можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців і порівняти щільність, розміри та призначення матеріалу в описі товару. Реклама /

Что добавить в лунку при осенней посадке роз?

Розы могут прижиться без дополнительных удобрений, но правильная подкормка поможет растениям лучше развиваться и пышнее цвести в следующем году.

Для осенней посадки подходят суперфосфат и калийно-магниевые удобрения без азота. Их следует внести в количестве, которое примерно равно одной спичечной коробке на лунку. Такие препараты способствуют развитию корней и повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Из органических добавок можно использовать древесную золу – по две столовые ложки на каждую ямку.

Если почва на участке тяжелая и глинистая, опытные садоводы советуют добавить песок. Он делает землю более рыхлой и улучшает условия для корней, которые в плотной и переувлажненной почве могут загнивать. Для одной посадочной ямы достаточно примерно половины лопаты песка.