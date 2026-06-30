Як легше заснути в сильну спеку: метод охолодження постелі за 10 хвилин

Увечері буває досить складно заснути, хоч і висока температура повітря спадає. Щоб не крутитись довго в ліжку, варто охолодити його перед сном одним простим методом.

Організм швидко засинає, коли може віддавати тепло в прохолодніше середовище, пише Wprost Dom. Та якщо матрац та постіль нагрілися на сонці за цілий день, то тілу буде складно розслабитися й заснути.

Читайте також Як пережити рекордну спеку: так роблять іспанці, греки та французи

Є один чудовий метод, який радять використати для того, щоб якнайшвидше заснути.

Як легше заснути в ліжку?

Один з найпростіших способів – за 10 хвилин до сну покласти на ліжко прохолодний рушник. Перед цим його треба помістити у холодильник. Зволожувати його водою чи змочувати під потоком води не варто.

А от охолоджений виріб слід поставити на подушку чи трохи нижче. Таким чином матеріал поглине тепло з матрацу й постільної білизни.

Цей процес швидкий та легкий, і має всі шанси справді покращити засинання вночі. Проте експерти зазначають, що слідкувати за оселею варто увесь день.



Холодний рушник на ліжку допоможе охолодити постіль / Фото Pexels

Жалюзі та штори слід закривати із сонячної сторони. Квартиру потрібно провітрювати вранці та ввечері, а вікна зачиняти в найспекотніші години дня. Якщо дотримуватися цих простих правил, то постіль не так сильно нагріється.

Для літнього сезону радять обирати найкращі матеріалу, які добре відводять вологу й тепло. До них входить бавовна чи льон.

Окрім постільної білизни для дому може знадобитися вентилятор у цю спекотну погоду. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

А ще потік повітря з вентилятора слід направляти на ліжко перед сном, а не після того, як ви в нього ляжете. Лише кілька хвилин такого провітрювання допоможуть охолодити постіль й прискорять виділення тепла з нагрітих тканин.