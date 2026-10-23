Без електросушарки й кількох днів очікування: як швидко висушити зелень на зиму

Сушіння кропу, петрушки, базиліку чи інших трав не обов'язково має тривати кілька днів. Якщо немає електросушарки, пришвидшити процес можна за допомогою звичайної мікрохвильовки.

Є й інший простий лайфхак, який стане у пригоді перед сушінням або заморожуванням зелені. Він допомагає швидко прибрати воду з листочків після миття, навіть якщо вдома немає спеціальної сушарки для салату, розповідає zprz.city.

Як висушити зелень у мікрохвильовці?

Спочатку кріп, петрушку, базилік, чебрець чи іншу зелень потрібно добре промити. Після цього зайву воду слід промокнути паперовим рушником, а листочки відокремити від товстих стебел.

На тарілку, придатну для мікрохвильової печі, кладуть аркуш паперового рушника. Зелень потрібно розподілити зверху одним шаром і накрити ще одним рушником.

Зелень легко можна висушити у мікрохвильовці / Фото Pexels

Спочатку мікрохвильовку вмикають на максимальну потужність приблизно на 40 – 60 секунд. Після цього зелень потрібно перевірити та перемішати.

Якщо листочки ще залишаються м'якими, їх можна досушити короткими інтервалами по 20 – 30 секунд. Процедуру повторюють один або два рази, доки зелень не стане сухою та крихкою.

Після охолодження листочки можна перетерти руками або подрібнити у ступці. Готові приправи пересипають у сухі скляні банки зі щільними кришками та зберігають у темному сухому місці.

Як швидко прибрати воду із зелені після миття?

Якщо зелень планують заморожувати або сушити іншим способом, спочатку важливо добре прибрати краплі води. Замість спеціальної центрифуги для салату можна використати звичайний металевий друшляк.

Окрім сушарки для зелені та салату, на кухні можуть знадобитися ступка для подрібнення трав і скляні баночки зі щільними кришками для зберігання приправ. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Промиту зелень кладуть у глибокий друшляк або ситчастий друшляк із ручкою. Потім його поміщають у чистий поліетиленовий пакет або накривають великою чистою сіткою.

Друшляк потрібно кілька разів енергійно прокрутити по колу над раковиною. Під час такого обертання краплі води відлітають із листочків, а зелень залишається значно сухішою.

Цей спосіб може бути особливо зручним, коли потрібно одразу підготувати багато зелені й не хочеться довго просушувати кожен пучок рушниками.