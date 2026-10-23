Без электросушилки и нескольких дней ожидания: как быстро высушить зелень на зиму

Есть еще один простой лайфхак, который пригодится перед сушкой или заморозкой зелени. Он помогает быстро удалить воду с листиков после мытья, даже если дома нет специальной сушилки для салата, рассказывает zprz.city.

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Как высушить зелень в микроволновке?

Сначала укроп, петрушку, базилик, тимьян или другую зелень нужно хорошо промыть. После этого лишнюю воду следует промокнуть бумажным полотенцем, а листочки отделить от толстых стеблей.

На тарелку, подходящую для микроволновой печи, кладут лист бумажного полотенца. Зелень нужно распределить сверху одним слоем и накрыть еще одним полотенцем.

Зелень легко можно высушить в микроволновке / Фото Pexels

Сначала микроволновую печь включают на максимальную мощность примерно на 40 – 60 секунд. После этого зелень нужно проверить и перемешать.

Если листочки еще остаются мягкими, их можно досушить короткими интервалами по 20 – 30 секунд. Процедуру повторяют один или два раза, пока зелень не станет сухой и ломкой.

После остывания листочки можно перетереть руками или измельчить в ступке. Готовые приправы пересыпают в сухие стеклянные банки с плотными крышками и хранят в темном сухом месте.

Как быстро удалить воду с зелени после мытья?

Если зелень планируется заморозить или высушить другим способом, сначала важно хорошо удалить капли воды. Вместо специальной центрифуги для салата можно использовать обычный металлический дуршлаг.

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Промытую зелень кладут в глубокий дуршлаг или ситообразный дуршлаг с ручкой. Затем его помещают в чистый полиэтиленовый пакет или накрывают большой чистой сеткой.

Дуршлаг нужно несколько раз энергично прокрутить по кругу над раковиной. Во время такого вращения капли воды отлетают с листочков, а зелень остается значительно суше.

Этот способ может быть особенно удобен, когда нужно сразу подготовить много зелени и не хочется долго просушивать каждый пучок полотенцами.