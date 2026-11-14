Коли вдарять морози: найкращі способи утеплити сад

В листопаді вже можуть початися перші заморозки – а це значить, що багаторічні рослини та дерева потрібно захистити від холодів, аби вони спокійно пережили зиму.

Чимало дачників вже у листопаді починають створювати спеціальні укриття для багаторічних рослин, аби захистити їх від заморозків та різких перепадів температури, пише Landlord.

Чим утеплити сад у листопаді та на зиму?

Коли температура опускається нижче, ніж 7 градусів, посіви вже потрібно вкривати – і особливо важливо це вночі. Для цього можна використовувати покривала чи навіть звичайну флісову тканину. Вдень накриття слід прибирати, а для закріплення можна використовувати горизонтальні скоби.

А ось коли температура вже стабільно опускається нижче, ніж 4 градуси, вегетаційний період рослин можна злегка продовжити, встановивши сільськогосподарський пластик. Аби він не злетів від вітру, закріпіть його затискачами.

Якщо на ділянці є контейнери чи горщики, для них взагалі можна створити мінітеплиці. А ось фруктові дерева слід вкривати морозостійкими ковдрами, що спеціально призначені для саду.

Придбати необхідні засоби для захисту рослин, зокрема якісне агроволокно можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім агроволокна, знадобиться ще й сільськогосподарський пластик та морозостійкі ковдри. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Та все ж одним з головних засобів зимового захисту є мульчування. Садівники радять використовувати для нього органічні матеріали – і більшість з них ви легко знайдете в себе на ділянці. Ідеально підійдуть компост та солома, а також опале подрібнене листя, хвоя тощо.

Мульча не тільки утримує вологу, але й допомагає створити додатковий шар ізоляції – а це допоможе рослинам пережити сувору зиму. Особливо ефективним цей метод буде для чутливих до морозу та молодих рослин.

Але не можна обійтися і без формування укриттів з агроволокна. Накривайте рослини обережно і обов'язково залиште простір для вентиляції – інакше всередині накопичиться волога, а згодом це призведе до гниття.