Коли вдарять морози: найкращі способи утеплити сад

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Чимало дачників вже у листопаді починають створювати спеціальні укриття для багаторічних рослин, аби захистити їх від заморозків та різких перепадів температури, пише Landlord.

Чим утеплити сад у листопаді та на зиму?

Коли температура опускається нижче, ніж 7 градусів, посіви вже потрібно вкривати – і особливо важливо це вночі. Для цього можна використовувати покривала чи навіть звичайну флісову тканину. Вдень накриття слід прибирати, а для закріплення можна використовувати горизонтальні скоби.

А ось коли температура вже стабільно опускається нижче, ніж 4 градуси, вегетаційний період рослин можна злегка продовжити, встановивши сільськогосподарський пластик. Аби він не злетів від вітру, закріпіть його затискачами.

Якщо на ділянці є контейнери чи горщики, для них взагалі можна створити мінітеплиці. А ось фруктові дерева слід вкривати морозостійкими ковдрами, що спеціально призначені для саду.

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Та все ж одним з головних засобів зимового захисту є мульчування. Садівники радять використовувати для нього органічні матеріали – і більшість з них ви легко знайдете в себе на ділянці. Ідеально підійдуть компост та солома, а також опале подрібнене листя, хвоя тощо.

Мульча не тільки утримує вологу, але й допомагає створити додатковий шар ізоляції – а це допоможе рослинам пережити сувору зиму. Особливо ефективним цей метод буде для чутливих до морозу та молодих рослин.

Але не можна обійтися і без формування укриттів з агроволокна. Накривайте рослини обережно і обов'язково залиште простір для вентиляції – інакше всередині накопичиться волога, а згодом це призведе до гниття.