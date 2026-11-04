Як позбутися протягів від вікна без заміни склопакетів: 7 дієвих способів

Нерідко власники квартир чи будинків стикаються з протягами. Спочатку може здаватися, що причина в нещільній рамі, але протяг буває не лише через раму, а через щілини в укосах, підвіконні чи стіні. Усунути проблему можна самостійно, без виклику майстра.

Відчуття холоду біля зачиненого вікна не завжди свідчить про протяг, пише Interia Kobieta.

У мороз повітря біля холодного скла охолоджується, стає важчим і опускається до підлоги. Це явище називається вільною конвекцією. Рух теплого повітря можуть блокувати широке підвіконня, радіатор або щільні штори.

Щоб перевірити, чи є щілини, проведіть тонким аркушем паперу вздовж стиків рами та стулки. Якщо він рухається, ймовірно, звідти надходить повітря. Також можна затиснути аркуш між рамою і стулкою. Якщо він легко витягнеться після закривання вікна, ущільнювач міг зноситися або ж фурнітура потребуватиме регулювання.

Якщо між склопакетами з’явилася волога, яку неможливо витерти, це може свідчити про порушення герметичності. У такому разі допоможе заміна склопакета, а не ущільнювачів.

Як герметизувати вікна без заміни?

Після виявлення джерела холоду можна переходити до герметизації вікон. Для цього не обов’язково купувати дороге обладнання. Часто достатньо відрегулювати фурнітуру, замінити ущільнювач або скористатися спеціальними матеріалами.

Відрегулюйте фурнітуру та притиск стулки

Якщо стулка нещільно прилягає до рами, холодне повітря проникатиме всередину навіть із новим ущільнювачем. Притиск регулюється спеціальними фіксаторами по периметру вікна.

Для цього використовують відповідний ключ, дотримуючись інструкції виробника. Не варто встановлювати максимальний тиск, оскільки це прискорює зношування ущільнювача.



Варто перевірити вікна перед зимою на їхню щільність / Фото Pinterest

Очистіть та перевірте ущільнювачі

Пил і бруд погіршують прилягання гумових ущільнювачів. Їх потрібно протерти м’якою тканиною з мийним засобом і висушити. Якщо гума потріскалася, затверділа чи втратила форму, її варто замінити. Важливо підібрати профіль відповідної товщини, щоб вікно легко зачинялося.

Використовуйте герметизувальну стрічку

Самоклейна пінопластова стрічка допоможе усунути невеликі щілини. Довговічним варіантом є гумові ущільнювачі EPDM. Їх наклеюють на чисту та суху поверхню в місцях, де стулка прилягає до рами.

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Заповніть тріщини герметиком

Якщо холод проникає через стики між рамою та підвіконням або штукатуркою, скористайтеся гнучким герметиком. Перед нанесенням потрібно видалити залишки старого матеріалу та очистити поверхню. Акрил підходить для стиків, які планують фарбувати, а силікон краще витримує вологу.

Наклейте термоізоляційну плівку

Прозора плівка особливо корисна для старих вікон з одним склом. Її кріплять до рами двостороннім скотчем, а потім натягують теплим повітрям із фена. Між склом і плівкою утворюється повітряний прошарок, який зменшує відчуття холоду. Це сезонне рішення, оскільки після встановлення вікно не можна буде відчинити без пошкодження плівки.

Не перекривайте радіатор під вікном

Іноді відчуття протягу виникає через холодне скло, а не щілини. Тепле повітря від радіатора має вільно підійматися вздовж вікна, створюючи своєрідний тепловий бар’єр. Тому не варто закривати батарею меблями, широкими шторами чи декоративними екранами.

Перевірте монтажні шви

Холод може проникати через стики з віконною рамою та стіною або простір під підвіконнями. Про проблему можуть свідчити тріщини штукатурки, вологість у кутах і відчутний рух повітря. Невеликі пошкодження можна усунути герметиком, але якщо порушений монтажний шар, краще звернутися до фахівця для повноцінного ремонту.

Після герметизації важливо не закривати вентиляційні решітки та дренажні отвори. Надмірне ущільнення квартири без належного повітрообміну може спричинити появу конденсату, вогкості та цвілі.