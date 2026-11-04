Как избавиться от сквозняков из окна без замены стеклопакетов: 7 действенных способов

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Ощущение холода у закрытого окна не всегда свидетельствует о сквозняке, пишет Interia Kobieta.

В мороз воздух у холодного стекла охлаждается, становится тяжелее и опускается к полу. Это явление называется свободной конвекцией. Движение теплого воздуха могут блокировать широкий подоконник, радиатор или плотные шторы.

Чтобы проверить, есть ли щели, проведите тонким листом бумаги вдоль стыков рамы и створки. Если он двигается, вероятно, оттуда поступает воздух. Также можно зажать листок между рамой и створкой. Если он легко вытягивается после закрытия окна, уплотнитель мог износиться или же фурнитура потребует регулировки.

Если между стеклопакетами появилась влага, которую невозможно вытереть, это может свидетельствовать о нарушении герметичности. В таком случае поможет замена стеклопакета, а не уплотнителей..

Как герметизировать окна без замены?

После выявления источника холода можно приступать к герметизации окон. Для этого не обязательно покупать дорогое оборудование. Часто достаточно отрегулировать фурнитуру, заменить уплотнитель или воспользоваться специальными материалами.

Отрегулируйте фурнитуру и прижим створки

Если створка неплотно прилегает к раме, холодный воздух будет проникать внутрь даже с новым уплотнителем. Прижим регулируется специальными фиксаторами по периметру окна.

Для этого используется соответствующий ключ в соответствии с инструкцией производителя. Не стоит устанавливать максимальное давление, так как это ускоряет износ уплотнителя.

Стоит проверить окна перед зимой на их плотность / Фото Pinterest

Очистите и проверьте уплотнители

Пыль и грязь ухудшают прилегание резиновых уплотнителей. Их нужно протереть мягкой тканью с моющим средством и высушить. Если резина потрескалась, затвердела или потеряла форму, ее стоит заменить. Важно подобрать профиль соответствующей толщины, чтобы окно легко закрывалось.

Используйте герметизирующую ленту

Самоклеящаяся пенопластовая лента поможет устранить небольшие щели. Долговечным вариантом являются резиновые уплотнители EPDM. Их наклеивают на чистую и сухую поверхность в местах, где створка прилегает к раме.

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Заполните трещины герметиком

Если холод проникает через стыки между рамой и подоконником или штукатуркой, воспользуйтесь гибким герметиком. Перед нанесением необходимо удалить остатки старого материала и очистить поверхность. Акрил подходит для стыков, которые планируется окрасить, а силикон лучше выдерживает влагу.

Наклейте теплоизоляционную пленку

Прозрачная пленка особенно полезна для старых окон с одним стеклом. Ее крепят к раме двусторонним скотчем, а затем натягивают теплым воздухом из фена. Между стеклом и пленкой образуется воздушная прослойка, которая уменьшает ощущение холода. Это сезонное решение, поскольку после установки окно нельзя будет открыть без повреждения пленки.

Не закрывайте радиатор под окном

Иногда ощущение сквозняка возникает из-за холодного стекла, а не из-за щелей. Теплый воздух от радиатора должен свободно подниматься вдоль окна, создавая своеобразный тепловой барьер. Поэтому не стоит закрывать батарею мебелью, широкими шторами или декоративными экранами.

Проверьте монтажные швы

Холод может проникать через стыки с оконной рамой и стеной или пространство под подоконниками. О проблеме могут свидетельствовать трещины в штукатурке, сырость в углах и ощутимое движение воздуха. Небольшие повреждения можно устранить герметиком, но если нарушен монтажный слой, лучше обратиться к специалисту для полноценного ремонта.

После герметизации важно не закрывать вентиляционные решетки и дренажные отверстия. Чрезмерная герметизация квартиры без надлежащего воздухообмена может привести к появлению конденсата, сырости и плесени.