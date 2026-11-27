Купівля кислих або сухих цитрусових до зимового столу часто псує настрій. Проте один простий жест біля прилавка допоможе безпомилково знайти найсмачніші плоди.

Чому колір шкірки буває оманливим?

Яскраво-помаранчева шкірка не гарантує, що плід виявиться смачним і солодким, пише EgészségKalauz. Зеленуваті плями також не свідчать про недостиглість, адже відтінок залежить насамперед від сорту та умов вирощування.

Після збирання врожаю мандарини майже не накопичують додаткового цукру, тому кислі цитрусові не стануть солодшими, навіть якщо полежать кілька днів на кухні. Орієнтуватися під час вибору варто не на зір, а на відчуття в руках.

Як знайти найсоковитіші плоди в магазині?

Найпростіший спосіб перевірити якість цитрусових – порівняти їхню вагу біля прилавка. Скористайтеся такими правилами під час покупок:

Візьміть у руки два плоди приблизно однакового розміру. Важчий мандарин містить більше соку, тоді як надто легкі фрукти, найімовірніше, будуть сухими. Звертайте увагу на назву сорту: клементини зазвичай солодші, а сатсума вирізняється соковитою м'якоттю та мінімальною кількістю кісточок. Огляньте шкірку: вона має бути цілою, пружною, без м'яких ділянок і слідів плісняви. Купуйте фрукти на вагу, щоб власноруч перевірити кожен плід. Якщо берете фасування в сітці, обов'язково перевірте ті цитрусові, що лежать на самому дні паковання.

До речі, білі волокна на часточках можна не зчищати, оскільки вони містять корисні харчові волокна.



Вибрати солодкі мандарини досить просто / Фото Pexels

Як правильно зберігати мандарини вдома?

Фрукти, які ви плануєте з'їсти найближчими днями, тримайте у прохолодному провітрюваному місці. Якщо придбали великий запас, перекладіть його у відділення для фруктів холодильника.

Уникайте зберігання цитрусових у герметичних поліетиленових пакетах, адже надмірна вологість прискорює утворення цвілі. Перед подачею дістаньте охолоджені плоди заздалегідь: за кімнатної температури їхній аромат розкривається значно краще.

Що робити, якщо мандарини виявилися кислими?

Якщо цитрусові мають помітну кислинку, їх можна на 30 секунд опустити в теплу воду, щоб зробити смак м'якшим. Також такі плоди без кісточок чудово підійдуть для приготування легкого домашнього рулету.