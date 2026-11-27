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Почему цвет кожуры может вводить в заблуждение?

Ярко-оранжевая кожура не гарантирует, что плод окажется вкусным и сладким, пишет EgészségKalauz. Зеленоватые пятна также не свидетельствуют о незрелости, ведь оттенок зависит прежде всего от сорта и условий выращивания.

После сбора урожая мандарины почти не накапливают дополнительный сахар, поэтому кислые цитрусовые не станут слаще, даже если полежат несколько дней на кухне. Ориентироваться при выборе стоит не на внешний вид, а на ощущения в руках.

Как найти самые сочные плоды в магазине?

Самый простой способ проверить качество цитрусовых – сравнить их вес у прилавка. Воспользуйтесь такими правилами при покупке:

Возьмите в руки два плода примерно одинакового размера. Более тяжелый мандарин содержит больше сока, тогда как слишком легкие фрукты, скорее всего, будут сухими. Обращайте внимание на название сорта: клементины обычно слаще, а сацума отличается сочной мякотью и минимальным количеством косточек. Осмотрите кожуру: она должна быть целой, упругой, без мягких участков и следов плесени. Покупайте фрукты на развес, чтобы самостоятельно проверить каждый плод. Если берете фасовку в сетке, обязательно проверьте то, что лежит на самом дне упаковки.

Кстати, белые волокна на дольках можно не счищать, поскольку они содержат полезные пищевые волокна.

Выбрать сладкие мандарины довольно просто / Фото Pexels

Как правильно хранить мандарины дома?

Фрукты, которые вы планируете съесть в ближайшие дни, храните в прохладном проветриваемом месте. Если вы купили большой запас, переложите его в отделение для фруктов холодильника.

Избегайте хранения цитрусовых в герметичных полиэтиленовых пакетах, ведь избыточная влажность ускоряет образование плесени. Перед подачей заранее достаньте охлажденные плоды: при комнатной температуре их аромат раскрывается гораздо лучше.

Что делать, если мандарины оказались кислыми?

Если цитрусовые имеют заметную кислинку, их можно на 30 секунд опустить в теплую воду, чтобы сделать вкус мягче. Также такие плоды без косточек прекрасно подойдут для приготовления легкого домашнего рулета.