Пожовкла фіранка знову стане білосніжною: забутий трюк поверне всю свіжість

Відбілити пожовклий тюль можна в доступний спосіб без жодних хімікатів. Є один метод, яким користувалися ще наші бабусі. Сьогодні його вже мало хто використовує, однак він справді здатен відбілити фіранки.

Навіть найновіший тюль на вікі може з часом втратити вигляд, пише Deccoria. Тканина стає тьмяною та пожовтілою через вплив сонячного світла, який прискорює їхнє псування й навіть призводить до зміни кольору.

Крім того, на фіранки постійно осідає пил, особливо в літню пору, коли вікна відчинені. А якщо ще й у приміщенні палять, тоді на поверхні тканини накопичується дим, від якого тюль починає сіріти.

Нерідко тканина стає гіршою від вологості, яка здатна утворити цвіль. До списку додають кухонні випари з жиром чи залишки прального порошку, яку забивають волокна, погіршуючи вигляд тканини.

Як відбілити жовті фіранки?

Крім непривабливого вигляду жовтий чи сірий тюль стає розсадником пилових кліщів, бактерій цвілі. Та перед тим, як починати відбілювання, потрібно зробити кілька легких кроків.

Після зняття фіранки з вікна, потрібно зняти усі гачки, оскільки вони здатні пошкодити тканину під час прання. Далі потрібно струсити легенько накопичений пил. Найкраще таку дію зробити на вулиці чи балконі, щоб не залишити усю пилюку в кімнаті.

Для видалення поверхневого бруду, фіранки можна замочити у холодній воді на 1 – 2 години.



Після прання тюль знову стане білосніжним / Фото Pexels

Як сіль здатна відбілити тюль?

Виявляється, звичайна кухонна сіль здатна відбілити та освіжити тканину. Приготовлений розчин на основі солі може проникати глибоко у волокна й виводити бруд. Таким чином тканина освітлюється без будь-яких хімічних засобів.

Для розчину потрібно у літрі води замочити 3 столові ложки солі. Проте у мисці вміститься її набагато більше, тому пропорції потрібно розрахувати відповідно до об’єму. Наприклад, на 2 літри знадобиться 6 столових ложок солі, а на 3 літри – 9.

У цьому розчині тюль потрібно замочити на 3 години, а тоді випрати в пральній машинці в режимі делікатного прання при температурі 30°C.

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Крім того, є ще один дієвий розчин. Потрібно до солі додати ще пів склянки перекису водню й трішки тертого мила, а тоді випрати в пральній машинці, але вже без порошку. Цей метод підійде для сильно забрудненої фіранки.