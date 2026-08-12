Даже самый новый тюль на окнах со временем может потерять свой вид, пишет Deccoria. Ткань становится тусклой и пожелтевшей под воздействием солнечного света, который ускоряет ее износ и даже приводит к изменению цвета.

Кроме того, на занавесках постоянно оседает пыль, особенно летом, когда окна открыты. А если в помещении еще и курят, то на поверхности ткани скапливается дым, от которого тюль начинает седеть.

Нередко ткань портится из-за влажности, которая способна вызвать появление плесени. К этому списку можно добавить кухонные испарения с жиром или остатки стирального порошка, которые забивают волокна, ухудшая внешний вид ткани.

Как отбелить пожелтевшие занавески?

Помимо неприглядного вида желтый или серый тюль становится рассадником пылевых клещей и плесневых бактерий. Но прежде чем приступить к отбеливанию, необходимо выполнить несколько простых шагов.

После снятия занавесок с окна нужно удалить все крючки, так как они могут повредить ткань во время стирки. Затем нужно слегка стряхнуть накопившуюся пыль. Лучше всего делать это на улице или на балконе, чтобы не оставить всю пыль в комнате.

Для удаления поверхностной грязи занавески можно замочить в холодной воде на 1–2 часа.



После стирки тюль снова станет белоснежным / Фото Pexels

Как соль способна отбелить тюль?

Оказывается, обычная поваренная соль способна отбелить и освежить ткань. Приготовленный раствор на основе соли может проникать глубоко в волокна и выводить грязь. Таким образом ткань осветляется без каких-либо химических средств.

Для раствора нужно развести в литре воды 3 столовые ложки соли. Однако в миске поместится гораздо больше соли, поэтому пропорции нужно рассчитывать в соответствии с объемом. Например, на 2 литра понадобится 6 столовых ложек соли, а на 3 литра – 9.

В этом растворе тюль нужно замочить на 3 часа, а затем постирать в стиральной машине в режиме деликатной стирки при температуре 30 °C.

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Кроме того, есть еще один эффективный раствор. Нужно добавить к соли еще полстакана перекиси водорода и немного тертого мыла, а затем постирать в стиральной машине, но уже без порошка. Этот метод подойдет для сильно загрязненной занавески.