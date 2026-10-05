Шви між плиткою будуть білосніжні: лайфхак з тредсу, який варто повторити

У Threads набирає популярності простий лайфхак для очищення швів між плиткою. Авторка допису показала простий спосіб, який зацікавив багатьох людей, оскільки публікація зібрала майже 650 тисяч переглядів.

Користувачка Threads @katerinaa_zt розповіла, що для очищення швів між плиткою знадобляться копійчані інгредієнти, які продаються у всіх побутових магазинах.

Шви між плиткою з часом можуть втрачати свій початковий вигляд: у них накопичується пил, жир та залишки миючих засобів. Через це затирка темніє та виглядає неохайно. Особливо помітний бруд на світлих швах, а відмити його звичайною губкою буває непросто.

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Як відмити шви між плиткою?

Для чищення знадобиться лише таблетка для посудомийної машини, гаряча вода та меламінова губка.

Щоб повторити цей спосіб, спочатку таблетку для посудомийної машини потрібно розчинити в гарячій воді. У готовий розчин слід занурити меламінову губку, а тоді протерти нею забруднені шви між плиткою.

Якщо таблетки для посудомийної машини немає, її можна замінити звичайним господарським милом. Його теж потрібно розчинити у гарячій воді, а потім у цей розчин змочувати губку.

Такий легкий спосіб підійде під час прибирання кухні чи ванної кімнати, де міжплиткові шви з часом темніють і накопичують забруднення.

У коментарях користувачі від себе додали, що меламінова губка і без засобів гарно знімає затирку між швами разом з брудом. Тому додатково можна спробувати ще й лайфхак без використання розчину з таблеткою для посудомийної машини чи господарського мила.