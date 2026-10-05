Пользовательница Threads@katerinaa_zt рассказала, что для очистки швов между плиткой понадобятся недорогие ингредиенты, которые продаются во всех хозяйственных магазинах.

Швы между плиткой со временем могут терять свой первоначальный вид: в них скапливается пыль, жир и остатки моющих средств. Из-за этого затирка темнеет и выглядит неопрятно. Особенно заметна грязь на светлых швах, а отмыть ее обычной губкой бывает непросто.

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Как отмыть швы между плиткой?

Для чистки понадобится лишь таблетка для посудомоечной машины, горячая вода и меламиновая губка.

Чтобы воспользоваться этим способом, сначала таблетку для посудомоечной машины нужно растворить в горячей воде. В готовый раствор следует окунуть меламиновую губку, а затем протереть ею загрязненные швы между плиткой.

Если таблетки для посудомоечной машины нет, ее можно заменить обычным хозяйственным мылом. Его тоже нужно растворить в горячей воде, а затем смачивать в этом растворе губку.

Так простой способ подойдет при уборке кухни или ванной комнаты, где межплиточные швы со временем темнеют и накапливают загрязнения.

В комментариях пользователи добавили, что меламиновая губка и без средств хорошо снимает затирку между швами вместе с грязью. Поэтому дополнительно можно попробовать еще и лайфхак без использования раствора с таблеткой для посудомоечной машины или хозяйственного мыла.