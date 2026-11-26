Поруч з приватними будинками нерідко власники облаштовують ще й таке господарське приміщення, як сарай. Саме це місце часто приваблює щурів та мишей, особливо з приходом зимових днів. Втім, гризуни можуть оселятися навіть в житлових будинках.

У холодну пору року щури та миші починають шукати теплі місця для проживання, пише Express. Щоб ваше помешкання, літня кухня чи сарай не привабили шкідників, варто заздалегідь скористатися кількома порадами.

Як відлякати гризунів?

Часом господарі для боротьби з гризунами використовують спеціальні хімічні засоби, але все ж таки гуманніше застосовувати натуральні альтернативи. Одним з таких варіантів є ефірна олія перцевої м’яти, аромат якої гризуни не люблять.

Якщо ви шукаєте, чим відлякати мишей і щурів, спробуйте використати м’ятний аромат одним із двох способів:

Налийте у пляшку воду, додайте ефірну олію перцевої м’яти та розпиліть суміш біля дверей і щілин, через які гризуни можуть потрапити всередину. Зробіть невеликі кульки з вати, просочіть їх м’ятною олією та розкладіть у будинку, сараї, погребі або саду.



Простий спосіб відлякати гризунів / Фото Pexels

Аромат перцевої м’яти зберігається протягом кількох днів, після чого поступово слабшає. Тому обробку потрібно регулярно повторювати, використовуючи свіжу суміш або нові ватяні кульки.

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Та попри популярність такого способу, не варто покладатися лише на запахи. Щоб зменшити ймовірність появи гризунів, потрібно закрити щілини в приміщеннях, прибрати залишки їжі та регулярно замітати. У такому разі будинок чи сарай стануть для щурів чи мишей менш привабливими.

Крім того, експерти радять закривати щілини та отвори герметиком, цементом або металевою ватою, щоб запобігти проникненню щурів у дім. Для захисту від гризунів варто також використовувати металеву сітку для вентиляційних ходів і ущільнювачі для дверей та вікон.