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Чому щури намагаються потрапити в будинок саме зараз?

Зі зниженням температури щури активно шукають тепло, їжу та сухі місця для гніздування, пише Mirror. Будь-яке житло приваблює гризунів, адже вони легко пролазять крізь тріщини, вентиляційні отвори та невеликі щілини біля вікон чи дверей.

У холодні місяці потреба вижити змушує щурів шукати їжу та теплий сховок від морозів навіть у світлий час доби– пояснили фахівці British Pest Control Association.

Як зробити оселю непривабливою для гризунів?

Експерти з контролю за шкідниками зазначають, що запобігання появі щурів полягає не лише в перекритті ходів. Важливо позбавити гризунів причин залишатися у вашому домі, виконавши три кроки:

Правильно зберігайте продукти. Усі запаси круп, борошна та іншої провізії пересипайте в герметичні скляні або пластикові контейнери. Також не залишайте на ніч миски з кормом для домашніх тварин. Контролюйте відходи. Регулярно виносьте сміття з дому, а вуличні баки тримайте щільно закритими, щоб запах не приваблював шкідників із сусідніх ділянок. Наведіть лад у підсобних приміщеннях. Безлад створює безліч затишних схованок. Обов'язково розберіть старі речі та мотлох у підвалах, льохах, на горищах, у сараях і гаражах.

Прості поради, як вберегти дім від щурів / Фото Pexels

Чим закрити щілини та отвори від гризунів?

Щоб щур проник усередину будівлі, достатньо отвору розміром зі звичайну монету. Регулярно оглядайте фундамент і стіни будинку, зосереджуючись насамперед на нижніх ділянках, оскільки гризуни найчастіше пролазять саме знизу.

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Якщо ви виявили пошкодження або тріщини, скористайтеся надійними матеріалами:

Герметик, цемент або металева вата допоможуть надійно замурувати щілини у стінах і біля підлоги.

Дрібна металева сітка стане в пригоді для захисту вентиляційних ходів і зливних отворів.

Дверні та віконні ущільнювачі допоможуть прибрати зазори знизу дверей та по периметру рам.

Якщо ви підгодовуєте птахів у саду, обов'язково забирайте залишки їжі ввечері. Зерно на землі гарантовано привабить щурів, тому підтримуйте зону навколо годівнички чистою.