Про це мало хто здогадується, але вирощувати деякі гриби можна навіть у міській квартирі. За правильного догляду вони даватимуть постійно урожай, тож потреба купувати печериці у магазині може зникнути.

Що потрібно для домашнього вирощування та як отримати власні гриби на підвіконні, пише Уніан.

Як виростити печериці вдома?

Для початку потрібно придбати міцелій печериць у садівничому магазині та підготувати відповідний субстрат. Найзручніше використовувати готовий грибний блок – суміш ґрунту та міцелію. І хоч такий варіант коштує дорожче, він значно спрощує процес і підходить навіть тим, хто раніше не вирощував гриби.

Також потрібно підготувати покривний ґрунт, просторий контейнер або лоток, пульверизатор, термометр і гігрометр для контролю вологості. Контейнер найкраще поставити на полицю в прохолодному місці, куди не потрапляють прямі сонячні промені.



Печериці можна вирощувати навіть вдома / Фото Pexels

Якщо вдасться створити на підвіконні відповідний мікроклімат, то він також підійде.

Вирощування печериць складається з кількох етапів:

Спочатку вимийте контейнер, добре висушіть і наповніть компостом із міцелієм. Поставте ємність у приміщення з температурою, рекомендованою виробником (зазвичай це 25 градусів тепла). Час від часу зволожуйте компост, щоб грибниця могла розростися. Приблизно через 1 – 2 тижні покрийте її шаром ґрунту завтовшки 3 – 4 сантиметри. Наступні 10 днів підтримуйте його вологим за допомогою пульверизатора. Після цього перемістіть контейнер у прохолодніше місце, де температура становить приблизно 14 – 18 градусів. Регулярно провітрюйте кімнату та зволожуйте покривний ґрунт, поки гриби не досягнуть потрібного розміру.

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Коли з’явиться перший урожай?

На весь процес потрібно близько місяця, хоча конкретні терміни можуть відрізнятися. Спочатку протягом 1 – 2 тижнів компост заростає грибницею. Ще 7 днів потрібно, щоб міцелій освоїв покривний шар. Після цього починають з’являтися перші зачатки грибів, яким знадобиться ще 14 днів для розвитку.

Зверніть увагу на те, що печерицям потрібна волога, але надмірно поливати субстрат не можна, оскільки це може спричинити появу цвілі. Орієнтуйтеся на стан ґрунту, зволожуйте його пульверизатором і використовуйте чисту фільтровану воду кімнатної температури.