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Что нужно для выращивания грибов в домашних условиях и как вырастить собственные грибы на подоконнике, пишет "Униан".

Как вырастить шампиньоны дома?

Для начала нужно приобрести мицелий шампиньонов в садовом магазине и подготовить подходящий субстрат. Удобнее всего использовать готовый грибной блок – смесь почвы и мицелия. И хотя такой вариант стоит дороже, он значительно упрощает процесс и подходит даже тем, кто раньше не выращивал грибы.

Также нужно подготовить покровную почву, просторный контейнер или лоток, пульверизатор, термометр и гигрометр для контроля влажности. Контейнер лучше всего поставить на полку в прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Шампиньоны можно выращивать даже дома / Фото Pexels

Если удастся создать на подоконнике подходящий микроклимат, то он также подойдет.

Выращивание шампиньонов состоит из нескольких этапов:

Сначала вымойте контейнер, хорошо высушите и наполните компостом с мицелием. Поставьте емкость в помещение с температурой, рекомендованной производителем (обычно это 25 градусов тепла). Время от времени увлажняйте компост, чтобы грибница могла разрастись. Примерно через 1–2 недели покройте мицелий слоем почвы толщиной 3–4 сантиметра. Следующие 10 дней поддерживайте его влажным с помощью пульверизатора. После этого переместите контейнер в более прохладное место, где температура составляет примерно 14–18 градусов. Регулярно проветривайте комнату и увлажняйте покровную почву, пока грибы не достигнут нужного размера.

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Когда появится первый урожай?

На весь процесс уходит около месяца, хотя конкретные сроки могут отличаться. Сначала в течение 1–2 недель компост зарастает грибницей. Еще 7 дней потребуется, чтобы мицелий освоил покровный слой. После этого начинают появляться первые зачатки грибов, которым понадобится еще 14 дней для развития.

Обратите внимание на то, что шампиньонам нужна влага, но чрезмерно поливать субстрат нельзя, поскольку это может привести к появлению плесени. Ориентируйтесь на состояние почвы, увлажняйте ее пульверизатором и используйте чистую фильтрованную воду комнатной температуры.