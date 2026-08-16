Як італійці рятуються від спеки: 5 способів, які варто запозичити

Останній місяць літа може бути ще доволі спекотним, тому варто знати кілька методів, які допоможуть легше пережити спеку. Для італійців спека є звичним явищем, а не кількаденною аномалією, тому вони знають прості способи, як з цим впоратися.

Їхні звички дуже прості й не пов’язані з режимом дня, харчуванням та організацією простору, пише Interia Kobieta. Тому деякі італійські способи можна адаптувати і українцям.

Як італійці переживають спеку?

Відпочинок в обідню пору

Полудень в спекотні дні найгірше впливає на самопочуття людини, саме тому італійці з 13 до 16 години відпочивають. Вони уникають фізичних навантажень, а складні справи переносять на пізній вечір та ранок.

Охолоджування будинку

Щоб тепле повітря не наповнилось на всю кімнату, потрібно зачиняти вікна й опускати зовнішні жалюзі. Таке щільне закриття вікон блокує сонячні промені, тому вони не встигнуть нагріти внутрішню частину помешкання. А от провітрювання квартири чи будинку краще робити пізно ввечері чи рано-вранці.

Покупці на Prom часто замовляють кондиціонери чи вентилятор. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Легкі страви

У спекотні дні краще обмежити споживання гарячих страв, які не лише підвищують температуру тіла, але й навантажують травну систему. Якщо ці страви ще й почати готувати, вони досить швидко нагріють квартиру.

Влітку варто поєднувати легкі страви на основі овочів та фруктів. Прості страви з пасти чи салат капрезе набагато краще смакують у спекотні дні.



Прості страви у спеку смакують краще / Фото Pexels

Миття підлоги

В італійців є цікавий, хоч і маловідомий спосіб знизити температуру вдома – мити підлогу холодною водою. Вода, що випаровується з підлоги, підвищує вологість повітря й поглинає тепло з навколишнього середовища.

Вбрання з натуральних тканин

Літній гардероб італійців базується на натуральних матеріалах. Йдеться про лляні сорочки, бавовняні сукні й вільні фасони, які забезпечують хорошу циркуляцію повітря. У літню пору краще носити світлий одяг, який відбиває сонячне світло й запобігає надмірному нагріванню.