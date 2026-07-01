Ідеальний захист городу під час спеки: без цього овочі зів'януть за тиждень

Помідори, перець, а також багато інших овочів чудово ростуть у теплу літню погоду. Та коли стовпчик термометра підіймається за 30 градусів, а дощів все немає, це призводить до проблем.

Спека призводить до багатьох проблем на городі – іноді овочі в'януть, іноді скидають квіти, або ж передчасно утворюють плоди. В найгіршому разі урожай може бути зовсім знищений, пише Better Homes&Gardens.

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Як захистити город від спеки?

Замульчуйте грядки

Мульчування – це натуральний і простий спосіб затримати вологу у ґрунті. В спекотну погоду деякі рослини потрібно поливати щодня – але з мульчею можна збільшити цей інтервал і до двох днів.

Найкраще використовувати світле мульчування, як-от солому, аби вона краще відбивала сонце та зменшила ризик перегріву коренів рослин.

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Правильно поливайте

Не всі дачники знають, що важлива не тільки кількість води, але й час поливу. У спеку найгірше, що можна зробити на городі – це провести полив вдень. Мало того, що це не дасть багато результату, адже вода почне дуже швидко випаровуватися – так це ще й потенційно може призвести до утворення опіків на листі, якщо вода потрапить на нього.

Уникайте підживлення

Досвідчені дачники радять утриматися від внесення будь-яких добрив під час сильної спеки – в такий час рослини припиняють ефективно засвоювати підживлення. Під час високої температури внесення добрив може призвести до опіків коренів.

Не обрізайте рослини

Так само як і внесення добрив, обрізка може збільшити ризик стресу для рослин у спекотну погоду. Тож перед тим, як братися за секатор для обрізки чи, скажімо, пасинкування помідорів, дочекайтеся, поки температура знизиться.